Perché Virginia Raggi è stata assolta

agi

: ?? #BREAKING Roma, Virginia #Raggi assolta perché il fatto non costituisce reato - you_trend : ?? #BREAKING Roma, Virginia #Raggi assolta perché il fatto non costituisce reato - RaiNews : Inchiesta nomine, la sindaca di Roma Virginia Raggi 'assolta perché il fatto non costituisce reato'. E lei scoppia… - stefanoepifani : “Ciao Virginia sono Tizio. Sono un amico di mamma! Mi ha detto Catia di passare a prenderti in palestra perché Ri… -

(Di sabato 10 novembre 2018)"perché il fatto non costituisce reato". La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione (con la concessione delle attenuanti generiche) per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina alla Direzione Turismo di Renato Marra, con la 'regia' del fratello Raffaele che era capo del Personale in Campidoglio. Alla lettura della sentenza, arrivata dopo nemmeno un'ora di camera di consiglio, laè scoppiata in lacrime, ha abbracciato i tre legali, baciato il marito e stretto le mani al Pm Dall'Olio - che ha annunciato ricorso in appello - e al giudice Ranazzi. Perché èL'assoluzione con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' significa nell'interpretazione del giudice che manca l'elemento psicologico alla ...