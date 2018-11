Pensioni | Damiano intervista Proietti che chiede a M5s-Lega un dialogo costruttivo

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Riforma Pensioni e Quota 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...

Pensioni - Opzione Donna : 30 miliardi in tre anni - Damiano scettico sulla proroga : Nel weekend appena trascorso sono emersi dubbi circa la fattibilita' della proroga di Opzione Donna, misura contenuta nella manovra finanziaria per il 2019. Ad esporre le proprie perplessita' è stato Cesare Damiano, ex presidente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. L'onorevole del Partito Democratico ha fatto riferimento ai numeri forniti dall'Inps, secondo i quali le risorse per una proroga di tre mesi da parte del regime ...

Pensioni - Governo tra Quota 100 e reddito cittadinanza : Cesare Damiano critico : Continua a far discutere la Nota di aggiornamento al Def e i provvedimenti che il Governo gialloverde intende attuare con la prossima Legge di Bilancio 2019. Lega e Movimento Cinque Stelle continuano a ‘punzecchiarsi’ a vicenda in merito alle risorse e alle coperture per il superamento della Legge Fornero (spalleggiato in primis dalla Lega) e dal reddito di cittadinanza (‘sponsorizzato’ dal vicepremier Di ...

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : attenzione alle misure simbolo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: attenzione alle misure simbolo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Cesare Damiano è convinto che con la Legge di bilancio alla fine “si faranno interventi parziali sulle misure-simbolo”. Anche sulla Riforma delle pensioni. Questo per via delle risorse scarse a disposizione. Del resto, ricorda l’ex ministro del Lavoro, la sua proposta di anticipo ...

