Pensavano avesse l’influenza invece era leucemia | Federico muore a 9 anni nel giro di una

Pensavano avesse un eczema ma era un tumore del sistema linfatico : a 24 anni lotta per la vita : La storia di Kaiser Khan, studente oggi 25enne, a cui tre anni fa è stato diagnosticato un eczema, che dopo alcuni mesi si è scoperto essere un Linfoma di Hodgkin che avrebbe potuto ucciderlo. Sottoposto a dodici cicli di chemioterapia, oggi il suo tumore si è ridotto: "Per me ogni giorno vissuto in più è una benedizione e voglio condividere la mia storia con tutti affinché nessuno soffra quello che ho patito io". .--Per ben 17 mesi il ...