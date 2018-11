: Basterebbe avere un po’ di onestà non è necessario avere coraggio per riconoscere a Renzi il merito di aver detto c… - TeresaBellanova : Basterebbe avere un po’ di onestà non è necessario avere coraggio per riconoscere a Renzi il merito di aver detto c… - AlessiaMorani : Pensate se #Renzi avesse fatto un condono edilizio per Firenze. Cosa sarebbe successo? (Così solo per puro esercizi… - petergomezblog : Il sindaco Giuseppe Sala: “Migranti? Sinistra risponda a paure. Da Renzi mai un’autocritica: così non va. Un errore… -

"Non sarò mai ildi una, né di nessuna area. Il partito per me è un mezzo e non un fine",ha detto Matteochiudendo la Convention di Salsomaggiore deiani. "Non vogliamo condizionare il nuovo segretario Pd.abbiamo un'idea molto più alta della politica"."Non sono cresciuto col sogno di una 'ditta'.Invece una parte di loro ha considerato prioritario riprendersi la'ditta'pur perdendosi il Paese",ha aggiunto.Occorreva"settare l'agenda "per"avere presa sul Paese.Nel 2017 abbiamo smesso di farlo".(Di sabato 10 novembre 2018)