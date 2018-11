Parigi | clima teso fra Trump e Macron Polemica sull' esercito europeo

Sul clima Bolsonaro ci ripensa - il Brasile rimarrà nell'Accordo di Parigi : ... affermando: 'L'Accordo di Parigi indebolirà l'economia del Stati Uniti e li porrà in uno svantaggio permanente rispetto agli altri paesi' .

A sorpresa Bolsonaro annuncia : Il Brasile resterà nell'accordo di Parigi sul clima : Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un ...

Clima - Ue-Asia : sforzi insufficienti su Parigi - accelerare : C’è “bisogno di un’azione urgente ed efficace da parte di tutti i Paesi in linea con l’Accordo di Parigi“, in quanto “gli sforzi attuali sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi” sul taglio dell’aumento del riscaldamento globale. E’ il monito contenuto nelle conclusioni del vertice tra Ue e Asia, dove i leader esprimono la loro “grave preoccupazione“, e sottolineano che ...

Clima - Agenzia internazionale dell’energia : la CO2 aumenterà anche nel 2018 - lontani gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo Fatih Birol, a capo dell’Agenzia internazionale dell’energia, le emissioni di anidride carbonica del settore energetico aumenteranno nel 2018 dopo aver toccato livelli record l’anno precedente. Il settore energetico rappresenta l’80% delle emissioni globali di CO2, il resto è determinato da deforestazione e agricoltura. “Le emissioni quest’anno aumenteranno ancora una volta e avremo la riunione della ...

Clima - Francia : migliaia in piazza a Parigi e altre 80 città : migliaia di persone hanno manifestato a Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Lille e decine di altre città di Francia sulla scia della mobilitazione nata a settembre dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, ministro della Transizione ecologica che era anche il personaggio più popolare del governo. In tutto erano 80 le manifestazioni organizzate in Francia sotto un sole che ha fatto registrare anche oggi temperature record per il mese di ottobre in ...

Crescita e clima - per centrare Parigi servono 75mila miliardi al 2050 : Un'efficiente riduzione delle emissioni sarebbe vantaggiosa per l'economia nazionale e la Germania potrebbe persino ottenere una riduzione del 95% senza compromettere la Crescita, anzi stimolandola. ...

Clima : “Il Governo svolga un ruolo primario nel confermare gli Accordi di Parigi” : “Il grido di allarme lanciato dal Rapporto del Global Warming, presentato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, non lascia indifferente la Cisl da anni impegnata a collaborare con tutti i soggetti interessati per trovare le giuste soluzioni utili ad accelerare tutto quanto può essere utile a mantenere il più intatto possibile il nostro pianeta”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo ...

Onu - impegni di Parigi su clima non bastano per target 1 - 5 gradi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clima - Ministro Costa : l’Accordo di Parigi non è sufficiente per salvare il pianeta : “Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop 24 di Katowice, l’accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al pianeta“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento al Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite pubblicato oggi. “Dobbiamo andare oltre e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti ...

Clima - Ispra : “Al via il progetto di trasparenza sugli impegni di Parigi in 6 Paesi” : Al via il progetto che supporta i Paesi emergenti e in via di sviluppo che hanno bisogno di formazione per migliorare la trasparenza negli impegni assunti derivanti dall’Accordo di Parigi in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti Climatici. Lo rende noto Ispra spiegando che si parte con Etiopia, Botswana, Iran, Maldive, Tunisia e Bahamas, Paesi con i quali attualmente il Mattm collabora promuovendo iniziative di cooperazione ...

Clima - l’obiettivo dell’accordo di Parigi è un miraggio : le emissioni aumentano invece che diminuire : I governi di tutto il mondo si sono impegnati ufficialmente nel 2015, ma mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi da obiettivo raggiungibile rischia di diventare sempre più una chimera. Mentre infatti si avvicina la conferenza internazionale delle parti in programma a dicembre a Katowice (Polonia), fondamentale per rendere operativo l’accordo di Parigi sul Clima siglato tre anni fa, pesa l’inadeguatezza delle ...

Clima - Tusk : “Nell’accordo di Parigi priorità nelle relazioni con i partner Ue” : “Dalle inondazioni agli incendi, l’impatto dei cambiamenti Climatici diventa ogni anno più visibile e purtroppo, stiamo ora misuriamo ora questo impatto nella perdita di vita umana”. Lo ha detto all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, assicurando che “l’Ue rimane pienamente impegnata nell’accordo di Parigi, una priorità nelle relazioni con i nostri ...

Clima - studio : gli obiettivi dell’Accordo di Parigi non verranno raggiunti : Uno studio condotto dalla società norvegese Dnv Gl, presentato oggi ad Amburgo, ha rilevato che gli ambiziosi obiettivi definiti dall’Accordo di Parigi sul Clima del 2015 non verranno raggiunti, nonostante la transizione energetica. Secondo il report, il consumo energetico globale raggiungerà il picco nel 2035 e da quel momento in poi non continuerà ad aumentare, ma entro la fine di questo secolo saranno emessi in atmosfera circa 770 ...

Clima : Parigi e Bruxelles propongono Giornata europea senza auto : Anne Hidalgo e Philippe Close, sindaci di Parigi e Bruxelles, hanno proposto di organizzare ogni anno una Giornata europea senza auto, un’idea presentata alla vigilia della Giornata senza auto 2018 in queste due capitali. “Di fronte all’emergenza Climatica e all’impatto dell’inquinamento sulla salute”, le due autorità comunali hanno chiesto che “mille giornate senza auto possano prosperare in tutta ...