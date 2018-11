Pallanuoto femminile | A1 2018-2019 | quarta giornata Orizzonte e Plebiscito avanti in

Pallanuoto femminile - Supercoppa Europea 2018 : sorpresa a Kirishi - ai rigori vince il Dunaujvaros : sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe). Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa sbanca Eindhoven nella prima uscita. Il primo posto non è più una chimera : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha iniziato come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa ha espugnato Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Nell’altra gara del Gruppo B l’Ungheria ha battuto per 13-4 la Francia, condividendo così la vetta con le azzurre. Il Setterosa ha messo in acqua quella grinta e quel mordente che erano mancati nelle ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Prima uscita stagionale per la Nazionale femminile di pallanuoto: le azzurre entrano in scena nell’esordio dell’Europa Cup 2018-2019 in terra olandese. Sfida per il Setterosa all’Olanda padrona di casa in un incontro già davvero molto emozionante visto il livello delle due compagini in acqua. Nel Girone B avanzeranno tre squadre delle quattro partecipanti: presenti nel raggruppamento anche Francia e Ungheria. Di seguito il ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini : Oggi l’Italia della Pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti. La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate del Setterosa ai raggi X : Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Olanda-Italia. Programma - orari e tv : Parte la rincorsa del Setterosa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia in Olanda il percorso in Europa Cup nel Girone B, che comprende anche Ungheria e Francia. Le prime tre passeranno alla Final Six, con la prima direttamente in semifinale e le altre due ai quarti. Le prime tre accederanno alla Super Final di Europa League, che garantirà alla vincitrice il pass per i Giochi Olimpici. Il cammino ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. : terza giornata per il campionato femminile di Pallanuoto di A1: si staccano al comando le due squadre favorite per lo scudetto. Orizzonte Catania e Plebiscito Padova infatti vincono ancora, fanno tre su tre, e volano in vetta solitaria a braccetto. L’unica inseguitrice, staccata comunque di tre punti, è il CSS Verona. Gruppone a quota 4, Torre del Grifo e F&D H20 ancora ferme a quota 0. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa affronta l’Olanda : Torna protagonista il Setterosa di Fabio Conti. La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, si appresta a scendere in acqua per la prima giornata dell’Europa Cup 2019 affrontando un’avversaria molto forte e blasonata come l’Olanda, campione continentale. Le Azzurre giocheranno il 6 novembre alle ore 20.00 e per l’occasione Conti ha diramato il seguente elenco di ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della seconda giornata. Poche sorprese - vincono le favorite : Torna, dopo una settimana di pausa, il campionato femminile di Pallanuoto con la seconda giornata che ha visto in acqua cinque incontri, come di consueto nel primo pomeriggio di sabato. Poche sorprese, con tutte le favorite che riescono ad imporsi. Nessun problema per Plebiscito Padova e Orizzonte Catania che dilagano rispettivamente contro F&D h2O e Milano, rimanendo in vetta a punteggio pieno. Una coppia a due lunghezze di distacco: SIS ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : la seconda giornata. Derby tra Rapallo e Bogliasco - l’Orizzonte Catania vuol continuare a vincere : Torna, dopo una settimana di stop, il consueto appuntamento al sabato pomeriggio con il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Cinque gli incontri che si disputeranno per quanto riguarda la seconda giornata della massima competizione nazionale. vuol continuare a vincere L’Ekipe Orizzonte Catania, grande favorita per il trionfo finale: le siciliane ospitano il Kally NC Milano, squadra comunque da non sottovalutare. In Liguria tempo di ...