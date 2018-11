Ospedale di Napoli | donna sommersa dalle formiche | incredulità tra gli altri pazienti

Donna intubata ricoperta di formiche in Ospedale a Napoli. Ispezione del Nas - stanza sigillata : Orrore all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una Donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche . A denunciarlo sono i Verdi. «Dopo la nostra denuncia, il direttore...

Orrore a Napoli - donna in Ospedale sommersa di formiche : “Ci sono i Nas” [VIDEO] : I Carabinieri del Nas hanno effettuato una prima ispezione presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio segnalato dalla stampa con un video in cui si vede una paziente allettata e intubata ricoperta dalle formiche. Lo annuncia, in una nota, il ministro della Salute, Giulia Grillo. “La stanza del reparto di Medicina, al secondo ...