Origine degli oceani | una nuova ipotesi

(Di sabato 10 novembre 2018) Un team di ricercatori della Arizona State University ha indagato sulle originiterrestri in uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research. Sappiamo già da tempo – spiega Global Science – che l’acqua potrebbe essere giunta sulla Terra attraverso le comete, oggetti in grado di trasportare nello spazio grandi quantità di ghiaccio e acqua. Anche gli asteroidi ne contengono solitamente una percentuale, anche se inferiore a quella delle comete. Nel corso della ricerca gli scienziati hanno preso in considerazione un’altra teoria sull’di H2O sul nostro pianeta, a lungo trascurata dalla comunità scientifica, che fa riferimento alla composizione chimica dell’acqua (idrogeno più ossigeno). Dato che l’ossigeno è abbondante, allora qualsiasi fonte di idrogeno avrebbe potuto contribuire alla comparsa dell’acqua sulla Terra. Un punto a favore di ...