Opera si aggiorna introducendo il blocco privacy pop-up

Nuovo aggiornamento Rainbow Six Siege cambierà gli Operatori : focus su Clash - Maestro - Lion e Glaz : Ubisoft ha annunciato un Nuovo aggiornamento di metà stagione per Rainbow Six Siege, riferito ovviamente a Operazione Grim Sky. Andrà ad applicare alcuni nerf e buff per specifici Operatori, sostanzialmente li cambierà. Gli aggiornamenti più importanti arriveranno per Clash e Maestro e sono stati attentamente studiati dopo alcune analisi specifiche sulle scelte, consigli e vittorie dei giocatori, come si legge sul blog ufficiale. Si noterà ...

Vodafone aggiorna le promozioni Operator Attack : Special Minuti 30 Giga non è più disponibile per gli utenti Tre : Arriva una notizia non molto incoraggiante per gli utenti Tre che sono intenzionati a cambiare Operatore e sfruttare una promozione dedicata proprio a

TIM aggiorna la lista delle offerte Operator attack - a partire da TIM Iron 50GB : è attivabile da oggi la nuova offerta TIM Iron 50GB, attivabile esclusivamente da chi proviene da Iliad o da alcuni operatori virtuali.

Wind aggiorna le proprie offerte Operator attack - che partono da 5 euro al mese : Wind ha aggiornato il proprio portafoglio di offerte operator attack, destinate cioè i clienti di altri operatori, attivabili online o presso i rivenditori autorizzati.

Primo trapianto facciale in Italia : 27 ore in sala Operatoria – Aggiornamento rigetto : Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’ospedale Sant’Andrea di Roma ha coordinato l’intervento su una donna di 49 anni durato 27 ore per il Primo trapianto di faccia in Italia: “è stato come un concerto, nel quale bisogna coordinare una serie di artisti per sviluppare un’opera”. Ha proseguito: “Il fatto di essere stati gli apripista in Italia per ...