Online il video del #PastaPestoDay

Per Google video e musica in streaming hanno ridotto la pirateria Online : (Foto: Chesnot/Getty Images) Google ha pubblicato i risultati annuali della sua lotta alla pirateria online e delle sue politiche per tutelare chi crea contenuti. Dai numeri raccolti dal motore di ricerca il primo dato che emerge è il calo della pirateria online. Per Google è alimentata dalla difficoltà da parte dei consumatori di accedere ai contenuti leciti. Grazie all’aumento delle piattaforme di streaming in abbonamento, questo ...

Scatenano rissa in strada a Lamezia e fuggono ma video finisce Online : 8 giovani nei guai : Si tratta di otto ragazzi fra i 16 ed i 18 anni, tutti residenti a Lamezia Terme, che avrebbero dato vita ad una furibonda rissa senza esclusione di colpi nel pieno centro della cittadina calabrese, tra i passanti impauriti. Identificati anche grazie ad un video finito online e diventato virale sui social.Continua a leggere

Il fidanzato perde lo smartphone : video hot finisce Online e ora lei rischia il posto di lavoro : Una donna leccese di 41 anni ha sporto denuncia alla polizia postale segnalando la diffusione online di un video hot in cui fa sesso con il proprio fidanzato.Il filmato a luci rosse era stato salvato sul cellulare del compagno, che però lo ha smarrito le scorse settimane; pochi giorni dopo il video in questione stato caricato sul web, probabilmente proprio da chi ha trovato per strada lo smartphone smarrito. L'ennesimo caso in cui un momento ...

Carta di identità per giocare Online e coprifuoco alle 21 - la formula cinese contro la dipendenza dei minori dai videogiochi : “Favorisca i documenti!” Non siete a un posto di blocco, ma davanti al computer, e vorreste solo farvi una partita a League of Legends. Il fatto è che se foste in Cina, per usare i videogame a breve dovreste presentare la Carta d’identità. Il documento è indispensabile per accertare l’età del giocatore e applicare tutte le limitazioni del caso: chi ha meno di 12 anni potrà giocare solo 1 ora al giorno, e in ogni caso il ...

Prima di ogni cosa - il video della nuova canzone di Fedez è Online : Il video del nuovo singolo di Fedez - Prima di ogni cosa - è finalmente online. C'era molta attesa per questa nuova oper del rapper che torna - dopo il lungo sodalizio con J-Ax - a cantare da solo. La ...

Fantasmi a Pescolanciano? Online il video da brividi dell'indagine del Giap : L'operato del Giap, pur toccando il campo della cosiddetta 'scienza di confine' , viene appunto condotto tramite metodi assolutamente scientifici e senza alcun tipo di mistificazione, condizionamento ...

“Mamma guardo video Online” - bimbo di 11 anni muore soffocato durante una sfida su YouTube : Il piccolo aveva chiesto alla mamma di poter stare un altro po' al computer per vedere dei video ma in realtà voleva solo poter prender parte a una pericolosa sfida online quella di strangolarsi fino a svenire. Dieci minuti dopo la donna lo ha trovato esanime a terra nella sua stanzetta.Continua a leggere

Daniele Celona - Online il video di HD Blue e in arrivo il disco a fumetti : È online il video di ' HD Blue ', singolo del cantautore torinese Daniele Celona che anticipa il suo nuovo disco a fumetti 'Abissi tascabili' , in uscita il 25 ottobre e attualmente in pre-order su ...

Project Nova : lo sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di EVE Online si mostra in un teaser trailer e in un video gameplay : Ricordate Project Nova? È il nuovo sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di Eve Online di CCP Games e dello sviluppatore britannico Sumo Digital. Fino ad ora è stato tutto molto tranquillo sul fronte di Project Nova, ma CCP ha appena deciso di pubblicare un appariscente teaser trailer e un video gameplayQui sotto potete vedere il primo filmato, riportato da Eurogamer.net:"Project Nova è l'imminente sparatutto in prima persona ...

Nasa : la navicella Soyuz precipita per un'avaria dei motori - Online il video dell'accaduto : Il cosmonauta russo Alexey Orchinin della Roscosmos e Nick Hague, un astronauta della Nasa, dovevano partire per una missione di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale ISS, a bordo della Soyuz MS-10. Purtroppo, però, durante il decollo ci sono stati problemi con una razzo ausiliario. Questo ha impedito agli astronauti, che sono riusciti ad atterrare incolumi grazie alla procedura di emergenza della navicella, di raggiungere la stazione. ...

Violò il sito della Nasa e lo rivendicò Online : indagato un hacker 25enne bresciano | Video : L'allora ventenne aveva sfruttato alcune falle del sistema informatico per hackerare otto domini e sostituire l'homepage dell'agenzia spaziale con una schermata falsa. Poi si è vantato online dell'azione e da lì sono partite le indagini. L'accusa è accesso abusivo e danneggiamento a sistema informatico.

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli Online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

Fibra City Gaming - non solo una connessione a Internet veloce ma l’arma in più per i videogiocatori Online : Fibra City Gaming è il primo servizio di connettività Internet basato su rete in (vera) Fibra ottica che promette non solo 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload ma anche una configurazione ottimizzata per chi gioca online. Al netto dei dettagli tecnici vuol dire che si tratta di una connessione ad altissime prestazioni per tutti gli appassionati dei titoli che richiedono grande dinamismo videoludico e prevedono sessioni multi-giocatore online. ...