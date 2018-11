One UI | come aderire al programma beta per Galaxy S8 S8+ | S9 S9+ | Note8 | Note9

Come sbloccare SIM su iPhOne : Quando si acquista un nuovo smartphone si può incappare in un fastidioso problema che impedisce l’accesso al comparto telefonico del device (ad esempio non potrete effettuare chiamate o inviare messaggi). Si tratta dell’avviso indicante che leggi di più...

Ikea e la rivoluziOne dei negozi a tempo : come sarà il futuro del colosso svedese - InvestireOggi.it : Anche Ikea cambia volto. Il colosso dell'arredamento low cost svedese, che ha segnato la storia con i suoi mega store di mobili e accessori da montare, ha compreso, in anticipo, come il mondo stia ...

Radiazioni cosmiche : come si testano i compOnenti - dagli smartphOne alle navicelle : Lo spazio profondo è tutt’altro che vuoto, e i veicoli spaziali che lo attraversano devono resistere a una continua pioggia di Radiazioni. Le più pericolose – spiega Global Science – sono le particelle cariche provenienti dal Sole, che possono provocare seri danni a diverse componenti delle navicelle che inviamo dal nostro pianeta per esplorare i misteri del cosmo. Ecco perché prima di essere mandati nello spazio tutti i veicoli ...

Lo “schermo nero” allunga l’autonomia degli smartphOne Android con schermo AMOLED - ecco come impostarlo : Se la batteria del vostro smartphone Android con schermo AMOLED o OLED dura troppo poco, ecco un trucco che potrebbe tornarvi utile. Utilizzate la cosiddetta “Dark Mode”, ossia quell’impostazione che porta i colori dell’interfaccia su tonalità nere. Il motivo è che secondo i dati appena presentati all’Android Dev Summit conclusosi ieri a Mountain View (California), i colori scuri assorbono meno corrente rispetto a ...

Una versiOne stabile di MIUI 10 China è disponibile per Xiaomi Mi Pad 4 : ecco come scaricarla : Tutti gli utenti Xiaomi aspettano con ansia che il proprio dispositivo ottenga MIUI 10 China Edition, ROM basata su Android 9 e costruita appositamente […] L'articolo Una versione stabile di MIUI 10 China è disponibile per Xiaomi Mi Pad 4: ecco come scaricarla proviene da TuttoAndroid.

Come richiedere l’aggiornamento beta WhatsApp per iPhOne : guida e limitazioni : L'aggiornamento beta WhatsApp per iPhone si è riaperto a tutti gli user nelle scorse ore. Il programma di sperimentazione è stato disponibile per qualche tempo salvo poi essere richiuso, probabilmente, per il gran numero di richieste pervenute. Qual è tuttavia la modalità di richiesta per tentare la partecipazione alla fase di test dell'applicazione di messaggistica, non appena questa verrà nuovamente resa attiva? Come è noto a molti, chi ha ...

Censimento : cosa significa e come funziOnerà in Italia con Istat : Censimento, tutti ne abbiamo sentito parlare ma forse non sappiamo cosa significa esattamente, a che cosa serve, perché è importante e come si trasformerà in Italia con la nuova gestione Istat. (altro…) The post Censimento: cosa significa e come funzionerà in Italia con Istat appeared first on Idee Green.

N26 - carta di credito MasterCard e conto corrente in una unica applicaziOne. Come funziona : Cos’è e Come funziona il nuovo conto corrente N26 e cosa permette di fare direttamente da smartphone: i vantaggi

iPhOne 2018 : come risparmiare acquistando i nuovissimi smartphOne Apple : È più di un mese ormai che i nuovissimi iPhone di Apple sono stati presentati, e se per i nuovi iPhone XS e XS Max abbiamo dovuto aspettare poco, per il loro fratello minore, iPhone leggi di più...

Come convivere con la tricotillomania - l ossessiOne di strapparsi i capelli : Il mio percorso di donna queer e donna con un disturbo ossessivo-compulsivo sono inevitabilmente fusi in un insieme di identità, lotta personale e presentazione al mondo esterno che è meraviglioso e ...

Ecco come funziOnerà Starlink - l’internet spaziale di Elon Musk : (Foto: SpaceX) Elon Musk e la sua Space X hanno ottenuto il permesso dalla Federal communications commission degli Stati Uniti per creare una rete di satelliti a orbita bassa per le comunicazioni. Questa rete è quella che permetterà l’uso di quello che viene volgarmente chiamato internet spaziale. Il progetto in questione prende il nome di Starlink e consisterebbe in una rete di 4.425 satelliti in orbita tra i 1.100 e i 1.300 chilometri di ...

DefiniziOne agevolata 2018 atti di accertamento : come fare : Pace fiscale ai nastri di partenza: la prima data utile per aderire alle sanatorie ‘flash’ previste dal dl fisco e, nel caso specifico, alla Definizione agevolata atti di accertamento, è quella di martedì 13 novembre 2018, termine entro cui versare l’importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l’accertamento con adesione sottoscritto, ma non perfezionato al 24 ottobre (data in cui il Decreto fiscale è entrato in ...

Come fare foto autunnali perfette con lo smartphOne : Le cornici naturaliViva la pioggiaFoliageLa luceFlat layVi eravate abituati a scattare per la città sfruttando la golden hour estiva e ora, siete in crisi. L’autunno mette in difficoltà chi fotografa con lo smartphone lanciando continue sfide tra nuvole, cieli grigi, scarsa luce e poca possibilità di esplorare nuovi panorami. Ma secondo Wiko, l’azienda francese che produce smartphone dal 2011, tutti questi ostacoli possono ...

FatturaziOne elettronica - istruzioni come azienda deve fare fattura ad un"altra azienda : come compilare e inviare la nuova fattura elettronica tra aziende: passaggi e dati necessari da inserire. Cosa c’è da sapere