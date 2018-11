Oleksandr Usyk vs Tony Bellew | live stasera su Dazn il mondiale dei pesi massimi leggeri

Oleksandr Usyk : 'Voglio Joshua - dunque spero che Wilder e Fury si mettano k.o a vicenda' : Sabato 10 novembre mettera' in palio i suoi quattro titoli iridati dei pesi massimi leggeri contro Tony Bellew. Oleksandr Usyk manifesta grande sicurezza, quella di un pugile imbattuto che viene considerato a ragion veduta tra i migliori del mondo, pound for pound. Tant'è che nell'intervista concessa a Seconds Out guarda oltre Bellew e conferma la sua intenzione, in un prossimo futuro, di sbarcare tra i pesi massimi. Il suo sogno è quello di ...

Tony Bellew : 'Andrò da Oleksandr Usyk e prenderò la sua anima' : Manca poco, appena una settimana ad uno dei match più attesi della stagione. Ci sara' un'isola intera a sostenere Tony Bellew in quella che tanti critici hanno definito un'impresa impossibile. Dopo una breve parentesi, peraltro vittoriosa, tra i pesi massimi, il pugile britannico torna tra i massimi leggeri, categoria nella quale ha conquistato il titolo mondiale nel 2016, per affrontare l'attuale campione indiscusso ed imbattuto. Oleksandr Usyk ...

Oleksandr Usyk sogna la sfida con Joshua - Bellew : 'Con AJ non ha alcuna possibilità' : Non è un segreto per nessuno. Il sogno di Oleksandr Usyk, dopo aver unificato il titolo dei pesi massimi leggeri, è quello fare il suo ingresso tra i massimi e sfidare Anthony Joshua. Il prossimo 10 novembre il campione mondiale ucraino sara' sul ring della Manchester Arena e mettera' in palio le sue quattro cinture dei massimi leggeri Super WBA, IBF, WBC e WBO contro l'ex campione della stessa categoria, Tony Bellew. Per il 35enne pugile di ...