O' Shea | «Un successo importante per guardare avanti»

ilsole24ore

: #Rugby Un successo importante dell'#Italrugby e non era scontato. I commenti del Ct Conor O'Shea e di capitan Leona… - RovigoOggi : #Rugby Un successo importante dell'#Italrugby e non era scontato. I commenti del Ct Conor O'Shea e di capitan Leona… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Si lavorerà con qualche dose di serenità in più per preparare il Sei Nazioni, auspicando che non sia fallimentare, e poi la Coppa del Mondo. 'Stasera voglio che i ragazzi si godano la vittoria - ...