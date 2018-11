Nuovo Presidente per il Modica Calcio

Parma - Pizzarotti è il Nuovo presidente : Pietro Pizzarotti è il nuovo presidente del Parma. Il nuovo consiglio di amministrazione del club emiliano è stato nominato questa mattina dall’assemblea dei soci: ne fanno parte Luca Carra, Giacomo Malmesi, Paolo Piva, Marco Tarantino e il neo presidente Pizzarotti. “Credo che la nomina di Pietro Pizzarotti a presidente del Parma sia un ulteriore segnale […] L'articolo Parma, Pizzarotti è il nuovo presidente proviene da Serie ...

Enav : Nicola Maione Nuovo presidente : ... è stato da ultimo eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 quale consigliere indipendenteall'interno della lista presentata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze. I ...

Il Nuovo Presidente di Blizzard su Diablo Immortal : "abbiamo visto alcune reazioni interessanti all'annuncio" : Alla BlizzCon, Blizzard ha annunciato un nuovo gioco Diablo per dispositivi mobile chiamato Diablo Immortal. Dire che l'annuncio non è stato preso positivamente dalla community è un eufemismo. Anche se Blizzard ha avvertito i fan che non stava pianificando di rivelare il prossimo gioco "core" di Diablo alla BlizzCon, molti sono rimasti sconvolti dall'annuncio di Immortal e dal fatto che Blizzard non ha fornito alcun dettaglio su ciò che è ...

Enav : Scaramella si dimette - Maione è il Nuovo presidente : Roma, 8 nov., askanews, - Si è dimesso il presidente dell'Enav, Roberto Scaramella, e al suo posto arriva Nicola Maione. Lo comunica la società che gestisce il traffico aereo, sottolineando che ...

Tesla nomina il Nuovo Presidente del Cda in sostentuzione di Musk : Roma, 8 nov., askanews, - Tesla ha nominato il nuovo presidente del Cda in sostituzione del fondatore Elon Musk, protagonista nelle passate settimane di una serie di episodi che avevano suscitato ...

Il napoletano Domenico Perdono è il Nuovo Presidente dei Giovani Costruttori Ance : 37 anni, laureato in economia, imprenditore edile di seconda generazione, Perdono - già vicepresidente del Gruppo Giovani dell'Acen - è amministratore unico della 'Perdono development', società ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come Nuovo Presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...

Rimosso Roberto Battiston da Agenzia Spaziale Italiana : guerra M5s-Lega/ Nuovo Presidente - in pole Preziosa - IlSussidiario.net : Roberto Battiston Rimosso da Presidente dell'Agenzia Spaziale Italia: M5s vs Lega, 'non concordato, ci saranno conseguenze'