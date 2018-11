Nuoto | Sapio | Pellegrini vittoria-record

LIVE Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 in DIRETTA : Federica Pellegrini ritrova i 200 stile. Gabriele Detti a caccia del pass mondiale sui 400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio 2018, il meeting di Nuoto in programma alla Piscina Sciorba di Genova che scioglierà le ultime riserve sulla Nazionale azzurra che andrà ad Hangzhou a rappresentare l’Italia fra un mese esatto. I fari oggi sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna al suo vecchio amore, i 200 stile libero, distanza di cui è campionessa del mondo in carica sia in ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018. Batterie seconda giornata : battaglia Pellegrini-Musso sui 200 stile - bene Scalia e Orsi : Federica Pellegrini fa il suo ritorno sui 200 stile libero e tocca prima di tutte le rivali nelle Batterie del mattino della gara che predilige, clou della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio di Genova. La Divina vince la sua batteria con il crono di 1’57″13 ma tutto lascia pensare che non avrà vita facile nella finale del pomeriggio, visto che dovrà vedersela con quella che potrebbe diventare l’atleta azzurra di questa ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 : Federica Pellegrini “Sono soddisfatta - domani torno sui 200 stile libero” : Una prima giornata molto significati al Trofeo Nico Sapio. Nella vasca da 25 metri piscina Sciorba di Genova non sono mancate le grandi prestazioni, in quelle che è anche la prima prova di qualificazione ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou. Federica Pellegrini è scesa in acqua nei 100 stile libero e la veneta ha chiuso al secondo posto, con l’ottimo tempo di 52”70, settima prestazione personale di sempre. Pellegrini ha poi ...

Nuoto : Trofeo Sapio - la Pellegrini è 2/a : La stella del Nuoto italiana è stata premiata dell'assessore regionale allo Sport della Liguria, Ilaria Cavo, con l'Oscar di Stelle nello sport per la sua straordinaria carriera e ha ricevuto la ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini convince sui 100 - Musso ai Mondiali - Cusinato e lo squalo Bocchia show! : Doveva essere un antipasto e invece è una bella portata ricca il 100 stile libero di Federica Pellegrini che strabilia con 52”70 nei 100 che, dice lei, continuano ad essere la sua gara e saluta il ritorno a altissimi livelli della compagna di staffetta Erica Musso, che vince i 400 e si qualifica, unica azzurra della giornata, per i Mondiali di Hangzhou. La prima giornata del Nico Sapio offre altri spunti di qualità, la bella prestazione di ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 : batterie. Duello Scozzoli-Martinenghi nei 100 rana - Federica Pellegrini bene nei 100 sl : Prima giornata di batterie nella piscina di Genova per il Trofeo Nico Sapio 2018 in vasca corta. Buoni i riscontri in casa Italia per un meeting che attira l’attenzione della nostra Nazionale, essendo qualificante anche per i Mondiali 2018 ad Hangzhou (vasca corta), in Cina, dall’11 al 16 dicembre. Il focus di queste prime heat è stato il confronto tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini. Il lombardo, rientrato da ...

Nuoto – La paratleta Carlotta Gilli al 45° Trofeo Nico Sapio : Carlotta Gilli in vasca a Genova pe ril 45° Trofeo Nico Sapio Per Carlotta Gilli è stata un’estate intensa, ma ora si riparte con una nuova stagione, ricca di appuntamenti, sia nell’universo Fin sia in quello Finp. Dopo che, lo scorso agosto, si è messa al collo 4 ori e 1 bronzo agli ultimi Europei paralimpici di Dublino, la diciassette moncalierese tesserata per Fiamme Oro e Rari Nantes Torino è pronta a tuffarsi in una nuova annata tra ...

Nuoto - trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini e Gabriele Detti : scatta a Genova la difficile rincorsa al bis iridato : Inutile girarci attorno. I fari alla piscina Sciorba saranno tutti puntati su Federica Pellegrini e sul suo ritorno sui 200 stile libero. Un amore che sembrava finito all’indomani dell’inatteso oro di Budapest, un anno e tre mesi fa ma che finito non è mai. Un amore che è risbocciato da qualche giorno nella speranza di tornare a salire sul podio olimpico a Tokyo 2020, in quella che dovrebbe essere l’ultima recita di una interprete straordinaria ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio : boom di stelle nel fine settimana a Genova : ... la regina mondiale del dorso e neoprimatista con 58' netti sui 100, Lia Neal , plurimedagliata velocista bronzo a Londra e argento a Rio nella staffetta, , Michael Chadwick , campione del mondo in ...

Nuoto – Trofeo Nico Sapio : boom di stelle nel fine settimana a Genova : Trofeo Nico Sapio: parata di stelle del Nuoto a Genova nel fine settimana E’ tutto pronto alla piscina Sciorba di Genova per la 45° edizione del Trofeo Nico Sapio, in memoria del giornalista scomparso nella tragedia aerea di Brema nel 1966. L’evento, a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova, richiamerà, da venerdì ...

Nuoto - gli Azzurri presenti al Trofeo Nico Sapio 2018 : Federica Pellegrini guida la truppa italiana : 45esima edizione del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, a Genova, che si avvicina sempre di più. La stagione natatoria invernale è entrata nel vivo e il meeting, dedicato alla memoria del giornalista Rai che morì con la selezione della Nazionale in conseguenza dell’incidente occorso al Convair Lufthansa in fase di atterraggio a Brema nel lontano 1966, (9-11 novembre) sarà il palcosceNico ideale su cui esibirsi. Un programma di gare che nelle ...

Nuoto - Nico Sapio 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 9 all’11 novembre presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova andrà in scena la 45esima edizione del Trofeo Nico Sapio di Nuoto. La Nazionale italiana si presenterà con gran parte dei suoi atleti di spicco. Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli guideranno la truppa italica e i motivi di interesse non mancheranno: uno su tutti il ritorno della campionessa veneta nei 200 sl. ...

Nuoto - UFFICIALE : Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico Sapio 2018 : Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notizia UFFICIALE c’è: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nella 45a edizione del Trofeo Nico Sapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre). La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la ...