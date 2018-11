No Pillon | da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’affido

ilfattoquotidiano

: Tantissime sotto l’acqua a #Milano contro l’orribile #Pillon - FraMirabelli : Tantissime sotto l’acqua a #Milano contro l’orribile #Pillon - SkyTG24 : Da Milano a Roma, manifestazioni in tutta Italia contro il ddl Pillon - italianaradio1 : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pill… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Sono scese in, daa Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No, sostenuto da numerose altre associazioni, tra cui Non Una di Meno e Di.Re, la rete dei centri anti violenza. Accanto a donne, che considerano il Ddl ‘discriminatorio’ nei loro confronti, anche moltissimi uomini, convinti anche loro che la proposta didebba essere “ritirata”. Secondo le femministe l’approvazione del decreto “viola i diritti” oltre che essere “fuori tempo“. VIDEO – ...