Nintendo Switch Online pronto a cambiare | nuove feature in arrivo?

Townsmen ora disponibile per Nintendo Switch : Una fantastica notizia per i possessori di Nintendo Switch! Townsmen è ora disponibile: tutti gli architetti e gli urbanisti in erba possono iniziare a progettare la metropoli medioevale dei loro sogni! Townsmen è il city-builder, must have, su Nintendo Switch. Townsmen arriva oggi su Switch Townsmen (Switch) è basato sulla serie di Townsmen e include molti contenuti: i giocatori possono scegliere tra 26 diversi scenari ...

YouTube arriva su Nintendo Switch - download e come funziona : L'app di YouTube è disponibile su Nintendo Switch. Già da diverso tempo si parlava dell’arrivo dell’app della famosa piattaforma video sulla console di Nintendo. Dopo le numerose indiscrezioni finalmente è stata rilasciata l’app, sulla console Nintendo Switch è già disponibile il download per scaricare YouTube. L’annuncio è stato dato direttamente da Nintendo con un comunicato stampa in cui si legge: “A partire da adesso, è possibile ...

Valiant Hearts : The Great War è finalmente disponibile per Nintendo Switch : Ubisoft ha annunciato che Valiant Hearts: The Great War è ora disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 19.99€.Una storia di amicizia, amore, sacrificio e tragedia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, Valiant Hearts: The Great War è un'avventura toccante, che attraverso la storia racconta le vicissitudini di cinque persone tra loro estranee e parla di un amore spezzato in un mondo dilaniato, riunito dagli orrori della guerra e da ...

Crayola Scoot è ora disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch : E’ ora di prendere il tuo Scooter e fare un sacco di acrobazie colorate! Outright Games e Crayola LLC, leader mondiale nei prodotti creativi per bambini, annunciano che Crayola Scoot è ora disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le versioni digitali per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sono già disponibili. Crayola Scoot disponibile da oggi nei negozi Crayola ...

Nintendo Switch : annunciato un adattatore wireless per il controller GameCube : 8BitDo ha annunciato un adattatore wireless che consentirà di utilizzare il controller GameCube o Wii classic su Nintendo Switch, in maniera identica ai controller NES Classic e SNES Classic.Come riporta Dualshockers, l'adattatore sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 dicembre, contemporaneamente alla pubblicazione di Super Smash Bros. Ultimate. Il dispositivo sarà di colore viola GameCube classico e comprende i pulsanti home e share di ...

Annunciata la data di uscita di Gris - l'affascinante platform narrativo per Nintendo Switch e PC : Nomada Studio e Devolver Digital hanno annunciato che Gris, un'esperienza narrativa ed evocativa, uscirà su Nintendo Switch e PC il 13 dicembre a € 13,99.Privi di pericoli, frustrazione o morte, i giocatori esploreranno un mondo meticolosamente disegnato, animato da una fine arte e un'animazione dettagliata. Attraverso puzzle, sequenze platform e sfide opzionali basate sulle abilità i giocatori esploreranno il mondo di gioco.Per chi non lo ...

This War of Mine : Complete Edition è in arrivo su Nintendo Switch : 11 bit studios e Deep Silver continuano la loro collaborazione per This War of Mine in arrivo su Nintendo Switch.This War of Mine è un gioco di sopravvivenza contro la guerra, che fornisce informazioni sul pesante fardello che i sopravvissuti devono sopportare durante i periodi di ostilità, ed è stato costantemente aggiornato con nuove storie, scenari, civili e location dal suo lancio nel 2014.Grazie al massiccio supporto della community, gli ...

Svelati i nuovi giochi NES per gli abbonati a Nintendo Switch Online : Come segnala Dualshockers, Nintendo ha pubblicato un nuovo video in cui vengono mostrati i giochi NES che fanno parte di Nintendo Switch Online. Il filmato mette l'accento sulle funzionalità multiplayer accanto alla possibilità di giocare ovunque, un punto di forza di Switch stesso. Nintendo ha anche rivelato le nuove aggiunte alla libreria NES per novembre e dicembre.Per novembre, gli abbonati avranno accesso a Metroid, Mighty Bomb Jack e ...

BRAWLHALLA disponibile da oggi per Xbox One e Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che BRAWLHALLA, il gioco di combattimento a piattaforme free-to-play con più di 15 milioni di utenti su PC e PlayStation 4, è ora disponibile anche per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e per Nintendo Switch. Al lancio, gli utenti Xbox One avranno accesso al pacchetto “Welcome to BRAWLHALLA”. Inoltre, un aggiornamento per tutte le piattaforme (Nintendo Switch , Xbox One, ...

