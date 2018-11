Next Gen ATP Finals – Tsitsipas impazzisce | il greco distrugge le cuffie in preda alla

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas e De Minaur si contendono il titolo di miglior giovane : La finale probabilmente più attesa, sicuramente quella più affascinante e che mette di fronte i due migliori talenti che si sono presentati a Milano. Le Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro ultimo atto e lo scontro finale avverrà tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex De Minaur, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo. Entrambi arrivano da due semifinali vinte con grande sofferenza dopo una ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la finale sarà tra Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur : Pronostico rispettato alle Next Gen ATP Finals 2018. Nell’ultimo atto del torneo milanese si sfideranno le prime due teste di serie, Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Jaume Munar dopo due fantastiche battaglie e che sono terminate al quinto set. Tsitsipas ha superato Rublev con il punteggio di 4-3 3-4 4-0 2-4 4-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. ...

Next Gen : de Minaur nervi d'acciaio - vince al quinto e va in finale : da Milano, il nostro inviato a breve la cronaca IN AGGIORNAMENTO Risultati semifinali: [2] A. de Minaur vs [7] J. Munar 3-4, 5, 4-1 4-1 3-4, 4, 4-2 [1] S. Tsitsipas vs [5] A. Rublev ore 21 Rassegna stampa: Tsitsipas lancia la sfida, ...

ATP Next Gen Finals – L’azzurro Caruana felice : “esperienza fantastica! Tiafoe e Fritz mi hanno detto che…” : Liam Caruana, wild card italiana che ha preso parte alle ATP Next Gen Finals, ha espresso tutta la sua felicità in merito all’opportunità avuta di poter confrontarsi con i migliori al mondo Liam Caruana, tennista italo-statunitense che ha preso parte alle ATP Next Gen Finals, ha abbandonato il torneo milanese con il magro bottino di 0 vittorie in 3 sconfitte. Del resto, giocare da top 600 contro i migliori giovani talenti del mondo ...

Milano - alle Next Gen è l'ora della verità : All'Arena di Rho-Fiera le semifinali dei mondiali Under 21 di tennis: favoriti De Minaur e Tsitsipas

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : è il giorno delle semifinali. Tsitsipas e de Minaur alle prove Munar e Rublev : giorno di semifinali a Milano per le Next Gen ATP Finals 2018. Nella sera della terra del Duomo si affrontano da una parte l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Jaume Munar, dall’altra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. I primi a scendere in campo saranno de Minaur e Munar. L’australiano s’è preso tutte e tre le partite del girone B, lasciando per strada un solo set contro Rublev, mentre lo ...

ATP Next Gen Finals : Tsitsipas distrugge Hurkacz e lo elimina dal torneo : ATP Next Gen Finals, Hurkacz eliminato per mano di Tsitsipas, il grande favorito della kermesse milanese ATP Next Gen Finals, il greco Tsitsipas approda alle semifinali con i favori del pronostico per quanto concerne la vittoria del torneo. Questa sera il tennista greco ha dominato letteralmente contro Hurkacz, vincendo per 3 set a 0 ed eliminandolo dalla kermesse. 4-1 4-3 4-1 il punteggio della gara serale vinta da Tsitsipas. Il polacco ...

Tennis - Next Gen : idee e solidità - De Minaur schianta Fritz : Non è un caso, se lo chiamano 'Demon'. Alex De Minaur bisogna batterlo con i colpi e con la testa. Perché non basta solo picchiare duro e non basta nemmeno indovinare la tattica. Se ne è accorto ...

