optimaitalia

: Nessun aggiornamento #EMUI 9.0 su #Huawei e #Honor oggi 10 novembre? Sconforto riscontro ufficiale - wordweb81 : Nessun aggiornamento #EMUI 9.0 su #Huawei e #Honor oggi 10 novembre? Sconforto riscontro ufficiale - OptiMagazine : Nessun aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor oggi 10 novembre? Sconforto riscontro ufficiale… - _hugthem : @_ItsGiorgia A me sono due/tre giorni che fa così... ho visto se dovevo aggiornare l’app ma non mi da nessun aggiornamento... -

(Di sabato 10 novembre 2018) Il giorno tanto atteso è arrivato:9.0 su(almeno per alcuni modelli dei due brand) dovrebbe far capolino proprio10. Almeno secondo l'annuncio ufficiale commentato in questi giorni ma che, in questa mattinata, resta completamente disatteso. Cosa c'è da aspettarsi dunque nelle prossime ore?Riavvolgiamo il nastro delle ultime comunicazioni ufficiali in merito all'9.0 su. Solo tre gironi fa, avevamo ribadito ai nostri lettori come l'update migliorativo fosse alle porte, secondo quanto riferito in una nota aziendale. Ancora, sulla base degli ultimi rumors, proprio il firmware incrementale sembrava pronto a sbarcare non solo in Cina (madrepatria dei brand) ma anche nel resto del mondo. La lieta novella, per il momento, era riservata solo ai seguenti modelli:Mate 10, Mate 10 Pro e, Mate RS Porsche Design ed ...