Nel 2030 la Cina sarà il Paese più visitato dai turisti

Il paese più visitato del mondo : Cina meglio della Francia - Nel 2030 - : Già oggi il turismo è una voce rilevante nell'economia del paese, che sta effettuando investimenti cospicui per migliorare infrastrutture e ricettività. La crescita preventivata da qui al 2030 sarà ...

Amianto - Ona : morti in aumento Nel 2017 - il picco si avrà tra il 2025 e il 2030 : Prepensionamento dei lavoratori esposti ad Amianto e maggior tutela del personale delle Forze Armate del comparto sicurezza (Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco) ed estensione anche a loro dei benefici contributivi Amianto per il prepensionamento, sono queste, in sintesi le istanze che l’Ona, rappresentata dal suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, ha formulato oggi nella XI commissione Lavoro della Camera che ha ...

Milano. Ecco come sarà la Bovisa Nel 2030 : Nella sede del Politecnico di via Candiani 72 l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e il rettore del Politecnico Ferruccio Resta hanno

Emissioni auto - taglio del 35% entro il 2030 Nella Ue : Bruxelles strappa a fatica il compromesso sui gas di scarico delle auto. Giro di vite su CO2 per arginare i cambiamenti climatici. Il ministro dell'Ambiente: "Accordo fondamentale"

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già Nel 2030» Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi ...

Il Parlamento UE approva stretta su emissioni auto - -40% Nel 2030 : Roma, 3 ott., askanews, - Il Parlamento europeo ha approvato un progetto di legge sul taglio alle emissioni delle auto. La posizione dell'EuroParlamento, adottata con 389 voti a favore, 239 contrari e ...

Annunciato Xenon Racer - un nuovo arcade racing game ambientato Nel 2030 : Oggi SOEDESCO e 3DClouds.it hanno Annunciato Xenon Racer, un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC. Xenon vi porta nel futuroRead more…

L’Europarlamento e lotta allo smog : giù emissioni delle auto del 40% Nel 2030 : Il progetto di legge: i costruttori dovranno garantire la copertura di quote di mercato con veicoli «green»: se non raggiungeranno l’obiettivo scatteranno multe

Il Partito islamico sfida l’Europa : “Nel 2030 saremo maggioranza” : Il Partito islamico sfida l’Europa: “Nel 2030 saremo maggioranza” “Oggi – spiega all’agenzia Adnkronos – il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel 2030 saremo in tutto 1,3-1,4 milioni e noi saremo la maggioranza”. La capitale belga, che è anche la principale sede delle istituzioni dell’Unione ...

Il Partito islamico sfida l'Europa : "Nel 2030 saremo maggioranza" : "Bruxelles, la capitale dell'Unione Europea, nel 2030 sarà a maggioranza musulmana". La previsione è di Redouane Ahrouch, fondatore del Parti Islam, un piccolo Partito islamista che, in vista delle amministrative del prossimo ottobre, sta facendo molto rumore in Belgio. "Oggi - spiega all'agenzia Adnkronos - il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel ...