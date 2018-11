Negozi chiusi la domenica | Sala a Di Maio ‘Non rompa le p | lo faccia ad Avellino’ La

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio «Non rompa le p... - lo faccia ad Avellino» : Il sindaco di Milano in un convegno alla Bicocca commenta la proposta del vicepremier pentastellato sulle chiusure domenicali di Negozi e centri commerciali. «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti»

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio «Non ci rompa le palle qui a Milano» : Il sindaco di Milano in un convegno alla Bicocca commenta la proposta del vicepremier pentastellato sulle chiusure domenicali di Negozi e centri commerciali. «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti»

Negozi chiusi la domenica? In crisi un dipendente su 2 : Roma Il commercio al dettaglio sta sempre peggio. E il suo cattivo stato di salute non è nemmeno imputabile all'andamento dell'economia in generale. E a nulla è valsa la 'cura' di far lavorare, come è ...

Negozi etnici chiusi la sera tardi - il coprifuoco di Salvini : 'Ritrovo di ubriaconi' : Matteo Salvini vuole che i Negozi etnici chiudano presto e che tengano abbassata la serata dopo le 21. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso una diretta Facebook girata sul tetto del Viminale e pubblicata sul suo profilo. Un consueto dialogo che il vice premier ha intrattenuto con i suoi followers raccontando quanto c'è in cantiere nel suo programma. La notizia è, per l'appunto, che nel decreto sicurezza ed immigrazione verra' inserito un ...

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...

Maltempo Crotone : chiusi Negozi e uffici pubblici - “massima attenzione - salite ai piani superiori” : Sentita l’unità di crisi, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha disposto l’immediata chiusura di tutte le attività commerciali e degli uffici pubblici sia in città che nella zona industriale e invita tutti i cittadini residenti in zone limitrofi a fiumi torrenti e canali a prestare la massima attenzione e a salire ai piani superiori. L'articolo Maltempo Crotone: chiusi negozi e ...

Negozi chiusi la domenica - sondaggio Nando Pagnoncelli : elettori contrari alla proposta grillina : Negozi chiusi alla domenica come proposto da Luigi Di Maio ? Gli elettori dicono no. La maggioranza degli italiani, il 56 per cento, scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustrando il suo ...

Sondaggi Politici/ Domenica con Negozi chiusi : il 45% boccia la proposta di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Salvini imbattibile contro M5s e Pd, Lega "record" al 32% supera tutti nonostante indagini e immigrazione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - il governo ci lavora : I consumatori si dividono sull'opportunità o meno di trovare centri commerciali e supermercati sempre aperti. Anche se il cambio di abitudini del giorno festivo è ormai una realtà -

Cari vescovi - sui Negozi chiusi di domenica vi sbagliate : ... sarebbe anche interessante avere i dati delle donne che fanno la spesa di domenica perché nei restanti giorni della settimana lavorano per contribuire al reddito familiare, e la politica può fare ...

Negozi chiusi la domenica - M5S rilancia : “Non si perderà nessun posto di lavoro” : Il M5S sul suo blog cerca di rispondere alle critiche sulla proposta che vuole regolamentare la chiusura dei Negozi la domenica e durante i festivi. "In Europa i Negozi chiudono la domenica", scrivono sul blog spiegando perché non si perderebbero posti di lavoro cancellando le liberalizzazioni del governo Monti.Continua a leggere

Bel mondo antico - la nostalgia al governo : Negozi chiusi - partecipazioni statali... : I Cinque Stelle sognano questo ritorno al passato come il futuro: l’utopia di un governo «etico» che insegna ai cittadini la strada verso il Benessere Collettivo

Negozi chiusi la domenica? Un giovane su 4 lavora quel giorno : Basta una veloce ricerca sui siti specializzati nel recruiting online per trovare un buon numero di annunci diretti a lavoratori disponibili a lavorare anche di domenica. Un requisito indispensabile. Il fenomeno non riguarda solo il commercio, ma anche molti altri settori, a partire da quello dell'accoglienza (alberghi e ristoranti). E la lista si allunga se si considerano anche i tanti stagionali...

Negozi chiusi domenica - arriva il via libera della Lega : “Non più di 8 aperture l’anno” : La Lega dà il via libera all'ipotesi della chiusura domenicale dei Negozi avanzata dal MoVimento 5 Stelle. L'idea del Carroccio è quella di portare avanti la proposta di legge dei suoi deputati che prevede l'apertura per un totale di otto domeniche durante tutto l'anno, tra cui le quattro di dicembre.Continua a leggere