NCIS Los Angeles 9 su Rai2 porta Sam | Callen e Nell nella foresta per un missile

NCIS Los Angeles 10×09 : un furto strano su cui indagare : NCIS Los Angeles 10×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS domenica, 25 novembre 2018. “A Diamond In The Rough” vedrà Kensi e Deeks interrogare alcuni candidati per la gestione del bar. La trama di NCIS Los Angeles 10×09 prevede inoltre un furto, con la possibilità che sia coinvolto un militare della Marina. NCIS Los Angeles 10×09 trama e anticipazioni La squadra dovrà indagare ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 spinge Sam e Hidoko di nuovo insieme - anticipazioni 3 e 10 novembre : nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 3 novembre, Sam e Hidoko tornano di nuovo a lavorare insieme per una missione sotto copertura. I due agenti continuano a collaborare a stretto contatto, e tra loro potrebbe anche nascere qualcosa di più del semplice rapporto professionale. Come si evolverà la storia? La messa in onda di NCIS Los Angeles dovrebbe proseguire invariata fino a fine ...

NCIS Los Angeles 10×07 : Anna scoprirà la sua condanna? : NCIS Los Angeles 10×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie crime andrà in onda sulla CBS domenica, 11 novembre 2018. “One of Us” ci svela un caso da gestire in collaborazione con il Dipartimento di Stato. La trama di NCIS Los Angeles 10×07 ci svela che vedremo ancora una volta Anna. NCIS Los Angeles 10×07 trama e anticipazioni Una serie di crimini da svelare spingerà la squadra a collaborare con il ...

NCIS Los Angeles 10×08 : a rischio il futuro della squadra? : NCIS Los Angeles 10×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie crime di CBS andrà in onda domenica, 18 novembre 2018. “The Patton Project” ci annuncia l’inizio di un’operazione segreta. La trama di NCIS Los Angeles 10×08 ci anticipa però che Callen ha dei dubbi su questo particolare tipo di richiesta. NCIS Los Angeles 10×08 trama e anticipazioni Un gruppo di terroristi impegnerà la squadra ...

NCIS Los Angeles 10×06 : alla ricerca di Mosley (VIDEO) : NCIS Los Angeles 10×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv crime verrà trasmesso sulla CBS domenica, 4 novembre 2018. “Asesinos” ci anticipa che Mosley è ancora dispersa. La trama di NCIS Los Angeles 10×06 vedrà la squadra impegnata nel tentativo di localizzarla. NCIS Los Angeles 10×06 trama e anticipazioni Mosley ha fatto il passo più lungo della gamba. Nel tentativo di fermare un importante boss ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - tra un addio e missioni top secret : trame 27 ottobre e 3 novembre : Nuovo doppio appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, gli agenti dei rispettivi team si troveranno alle prese con missioni sotto copertura, e una squadra dovrà dire addio a un suo agente. Shalita Grant, interprete dell'agente Sonja Percy, hainfatti lasciato il cast di NCIS New Orleans lo scorso aprile. La sua ultima apparizione è stata nell'episodio "High Stakes", tradotto in italiano con "Doppio ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni 27 ottobre 2018 : Arkady ritorna in città per un caso scottante : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 27 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra dovrà aiutare Arkady per salvare la vita di una civile prima che sia troppo tardi. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:06:00 GMT)

NCIS 15/ Anticipazioni del 21 ottobre 2018 : kamikaze esplosivi prendono di mira la città : NCIS 15, Anticipazioni del 21 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Una serie di attentatori si suicida facendo esplodere delle bombe. Caccia al terzo uomo. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:51:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 20 e 27 ottobre : per Mosley e Callen una missione in coppia? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 20 ottobre, andranno in onda gli episodi diciassette per la squadra di los Angeles e il diciotto per il team di New Orleans. Ecco le anticipazioni. Si inizia con l'episodio 9×17 di NCIS Los Angeles, dal titolo “L’officina”, di cui la sinossi: Mentre indagano su un caso di persona scomparsa, il team scopre un killer che mette su degli spettacoli ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni del 20 ottobre 2018 : cambio di partner per Callen : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 20 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra viene smistata in modo diverso: Callen dovrà lavorare con Mosley.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:14:00 GMT)

NCIS Los Angeles 10×04 : paura per il figlio di Mosley (VIDEO) : NCIS Los Angeles 10×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv crime andrà in onda sulla CBS domenica, 21 ottobre 2018. “Hit List” prevede il ritorno dell’Ammiraglio Killbride, fra le guest star di questa decima stagione. La trama di NCIS Los Angeles 10×04 prevede invece un attacco frontale alla squadra di Callen. NCIS Los Angeles 10×04 trama e anticipazioni Brutto momento per la squadra di ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 13 e 20 ottobre : Callen perderà suo padre? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Negli episodi in onda stasera, Callen è pronto a fare ogni cosa pur di proteggere suo padre. Ci riuscirà oppure lo perderà? Nel frattempo, la squadra di New Orleans è alle prese con una impressionante caccia al tesoro. Vi ricordiamo che entrambe le serie sono già state rinnovate dal network americano CBS. Ecco le anticipazioni di stasera 13 ottobre. Si ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni 13 ottobre 2018 : il padre di Callen verrà deportato in Russia ? : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 13 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Il padre di Callen rischia la vendita in Russia per salvare due ostaggi in Iran.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:15:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 6 e 13 ottobre : il ritorno della figlia di Granger : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 nella serata di sabato 6 ottobre. Dopo una lunga pausa, la squadra di Sam e Callen è di nuovo in azione con i nuovi episodi componenti la nona stagione. A seguire andrà in onda anche l'altro spin-off di NCIS ambientato a New Orleans, anche questo in prima visione. La serie ambientata a Los Angeles viene trasmessa in replica nel tardo pomeriggio di Rai2 alle 18:50. Si ...