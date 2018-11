NBA | L A Clippers-Milwaukee Bucks | Gallinari in prima serata LIVE

Risultati NBA - valanga Bucks su Golden State : cadono anche Houston e Clippers : Risultati NBA, Antetokounmpo batte Curry in uno scontro molto interessante che dà fiducia ai Bucks in netta crescita Risultati NBA, Antetokounmpo e soci fanno davvero sul serio. I Bucks nella notte hanno dato una severa lezione ai campioni del mondo in carica di Golden State, privi di Green nell’occasione. 24 punti del greco tuttofare, accompagnato da Brogdon e Bledsoe anch’essi sopra quota 20 a referto. Nel 111-134 finale ...

NBA - 5 triple e 20 punti di Gallinari non bastano : i Clippers cadono a Portland : Portland Trail Blazers-L.A. Clippers 116-105 Sono i padroni di casa a dare il primo pugno alla partita con un parziale di 16-8 porta Portland sopra di 9 al primo mini-break, con la difesa dei Clippers ...

NBA - Clippers a segno con Minnesota : 22 punti per Gallinari : NEW YORK, Stati Uniti, - Un Danilo Gallinari in grande spolvero trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sfruttando il parquet amico dello ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA : i Clippers battono Minnesota - Gallinari protagonista con 22 punti : L.A. Clippers-Minnesota Timberwolves 120-109 A fine partita l'intervista a bordocampo è anche per lui, ancora una volta il miglior realizzatore in casa Clippers, e ancora una volta al pari di Tobias ...

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

NBA : i Clippers travolgono i Magic - 13 punti per Danilo Gallinari : Orlando Magic-L.A. Clippers 95-120 Il terzo indizio sarebbe stato una prova e i Clippers hanno voluto fugare ogni dubbio, evitare la messa in discussione del terzo ko in fila, nonostante il giro di ...

Risultati NBA – Sacramento a valanga su Atlanta - ok Boston e Phila : un super Gallinari non basta ai Clippers : I Kings dilagano nella ripresa e non lasciano scampo agli Hawks, sorrisi per Boston e Philadelphia mentre Charlotte cede il passo a Oklahoma Tanto spettacolo ed emozioni a non finire nella notte NBA, piena di colpi di scena e giocate da vedere e rivedere. La scena se la prendono i Sacramento Kings che asfaltano sotto 146 punti Atlanta. Una partita ricca di pathos che vive sull’equilibrio fino all’intervallo lungo, prima che gli ...

NBA - Gallinari non basta ai Clippers. Crisi Rockets - ok Raptors e Celtics : ROMA - Nottata a dir poco amara per i Los Angeles Clippers di un immarcabile Danilo Gallinari, 27 punti di cui 23 siglati nella prima metà di gara,. Dopo aver chiuso il primo tempo a +13, 67-54,, ...