NBA | Joel Embiid domina in campo e anche a parole | ' Se cadi nella mia provocazione | sei

NBA – Joel Embiid domina Drummond e poi lo prende in giro : “ho costruito una proprietà nella tua testa” : Joel Embiid si abbatte sui Pistons e vince il duello con Drummond : non contento, il centro dei Sixers prende in giro l’avversario sui social Venerdì notte, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Detroit Pistons con il punteggio di 109-99. Non proprio una vittoria come le altre però per i Sixers, vista la ‘sfida nella sfida’, rappresentata dal duello fra i due centri: Joel Embiid e Andre Drummond . Duello stravinto da Joel ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...