NBA | il buzzer beater di Caris LeVert | Nets vittoriosi a Denver

NBA - il buzzer beater di Jrue Holiday regala la vittoria ai Pelicans [VIDEO] : Jrue Holiday ha messo a segno due punti fondamentali per la vittoria dei suoi Pelicans sui Nets nella notte NBA Jrue Holiday fondamentale nelle vittoria nella notte NBA dei suoi Pelicans sui Nets. Una gara molto delicata per New Orleans, che non è riuscita a dominare l’incontro come forse ci si aspettava. Davanti al pubblico amico, i Pelicans hanno vissuto una serata ricca di pathos, con la squadra che si trovava sotto di un punto a ...

NBA - Jerebko eroe in casa Warriors : ecco il VIDEO del buzzer beater e dell’urlo in faccia alla panchina dei Jazz : Jonas Jerebko esaltato dalla stampa americana e non, dopo aver regalato la vittoria a Golden State contro gli Utah Jazz di Rubio e soci Jonas Jerebko fondamentale nella vittoria dei Golden State Warriors contro Utah, chi lo avrebbe mai detto qualche settimana fa? Probabilmente nessuno, probabilmente in pochi pensavano che l’ex Biella avesse potuto giocare minuti importanti nei finali di gara punto a punto degli Warriors. Invece Jonas ...