Nba | Butler a Philadelphia per Saric e Covington

Mercato Nba : Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers : I Minnesota Timberwolves sono finalmente riusciti a liberarsi dopo oltre un mese di trattative di Jimmy Butler, in rottura con la società dalla fine dell'estate e persona ormai di troppo e non più ...

Mercato Nba – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

Nba - c'è Duke-Kentucky : Butler manda Tyus Jones in jet privato a tifare per il fratello Tre : In una serata NBA con solo 4 partite in programma " nessuna migliore dello scontro a Portland tra Blazers e Bucks " l'attenzione di tutta America si è concentrate sulla Bankers Life Fieldhouse di ...

Mercato Nba – Jimmy Butler - assenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

Nba - Bucks ultimi imbattuti - 7-0 - - Butler manda ko LeBron James e i Lakers : ... mandano a libri un nuovo record di franchigia per triple realizzate, ben 19, ed è proprio il tiro dalla grande distanza a fare tutta la differenza del mondo. Il 42.3% dall'arco dei padroni di casa ...

Nba – I Timberwolves continuano ad alzare la posta nell’affare Butler : chiesto ai Rockets un asset importantissimo : I Timberwolves continuano ad alzare le proprie pretese per la cessione di Jimmy Butler: chieste 4 scelte ed Eric Gordon agli Houston Rockets In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione relativa alla cessione di Jimmy Butler. La pista più calda, in ottica trade, attualmente sarebbe quella rappresentata dagli Houston Rockets, alla ricerca di un giocatore capace di dare una svolta al pessimo inizio di stagione della franchigia ...

Nba - Houston torna all'attacco di Jimmy Butler : offerte fino a 4 prime scelte future : Ecco perché la notizia che rimbalza da uno degli insider più accreditati del mondo NBA, il solito Adrian Wojnaroski, è da prendere in seria considerazione: dopo l'impasse nelle trattative tra ...

Mercato Nba – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...

Nba - Houston va all-in : per arrivare a Butler - i Rockets vincolano il futuro : La partenza non è stata fedele alle aspettative, ma i risultati - con tre sconfitte nei primi quattro match - non sono l'unica fonte di preoccupazione per Mike D'Antoni. Chris Paul ha rimediato due ...

Nba – Andrew Wiggins commenta il caso Butler : “ecco cos’è successo fra me e Jimmy” : Andrew Wiggings fa chiarezza sulla situazione riguardante Jimmy Butler all’interno dello spogliatoio Timberwolves, commentando anche le dicerie sui rapporti tesi con l’ex Bulls Nonostante la richiesta di cessione estiva, i tentativi di trade falliti e la rabbia sfogata in allenamento, Jimmy Butler, in queste prime uscite stagionali, è apparso un punto fermo del roster dei Timberwolves. Allarme rientrato dunque per l’ex Bulls, almeno ...

Nba - prima i fischi poi i cori di MVP. Butler : "OK sono il cattivo : la gente ama odiarmi" : Jimmy Butler i fischi del Target Center li aveva quasi richiesti, sicuramente messi in preventivo. E sono arrivati, puntuali. Almeno all'inizio. sono arrivati alla presentazione delle squadre " Butler ...

Nba - la notte dei ritorni : da Gallinari al separato in casa Butler : Prima fischiato, poi osannato. La bizzarra notte d'apertura casalinga si tramuta in un trionfo per Jimmy Butler, che trascina Minnesota al successo 131-123 contro Cleveland. Merito dei suoi 33 punti ...

Nba - i risultati della notte : Toronto ok contro Boston grazie a Leonard - Butler trascina Minnesota : Toronto Raptors-Boston Celtics 113-101 L'infortunio ormai è alle spalle, così come San Antonio e tutte le polemiche degli ultimi mesi. Tralasciando questo, resta un magnifico giocatore di ...

Nba – Jimmy Butler parla da… leader : “ho 81 partite da giocare con i Timberwolves - noi grintosi nonostante il ko” : nonostante la sconfitta contro i San Antonio Spurs, ma soprattutto il suo status, che lo vede solo in attesa che gli venga comunicata la sua prossima squadra, Jimmy Butler parla da leader e trascina i Timberwolves nonostante abbia chiesto la cessione, nonostante abbia spaccato lo spogliatoio e nonostante aspetti praticamente solo che gli venga comunicata quale sarà la sua prossima squadra, Jimmy Butler è scero regolarmente in campo con i ...