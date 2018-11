NBA | Boston arriva con il fiato corto | i Jazz si prendono la rivincita contro i Celtics

NBA - risultati della notte : Milwaukee distrugge Golden State - Boston rimonta da -22 : Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 111-134 Vincere sul campo dei campioni in carica non è stato facile per nessuno negli ultimi quattro anni, ma farlo rifilando 23 punti di scarto e un ultimo ...

Basket - NBA : Golden State e Toronto senza sosta - Boston a lezione da Denver : WASHINGTON - Golden State è tornata quella di sempre. I Warriors, 10-1, stendono in casa Memphis, 5-4, 117-101 e conquistano l'ottava vittoria di fila. Decisivo il terzo quarto dove i campioni in ...

Basket - NBA : Gallinari caccia i Wolves. Murray 48 - Boston si arrende : Clippers-Minnesota 120-109 I Clippers, 6-4, regolano fra le mura amiche i Timberwolves, 4-7, al termine di una partita divertente e intensa. Protagonista è Danilo Gallinari che firma i canestri ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA - esplode Jamal Murray : 48 punti e Boston va di nuovo ko a Denver : Denver Nuggets-Boston Celtics 115-107 Prima dell'inizio della stagione i General Manager della NBA avevano indicato Jamal Murray come il candidato principale ad avere una "breakout season", e la ...

NBA - Oladipo fa la stella : tripla e recupero decisivo per la vittoria contro Boston : Se a inizio stagione la griglia di partenza della Eastern Conference vedeva avanti Boston, Toronto e Philadelphia in ordine sparso, questo inizio di stagione potrebbe aver rimescolato le carte. E non ...

NBA risultati - i Bucks k.o. con Boston - Embiid spegne i Clippers di Gallinari : Philadelphia-Los Angeles Clippers 122-113 I Clippers seguono un copione opposto rispetto a quello interpretato martedì a Oklahoma City: primo tempo deludentissimo, straordinaria reazione nel terzo ...

NBA 2019 : Boston ferma la corsa dei Bucks - belle conferme di OKC e Portland - Gallinari cade e Philadelphia : Si sono disputati sei match nella nottata NBA con la sfida del TD Garden di Boston tra Celtics e Milwaukee Bucks come partita di cartello, non solo della Eastern Conference. Lo spettacolo non è mancato e la squadra di coach Brad Stevens ha impartito la prima sconfitta stagionale a Giannis Antetokounmpo e compagni, per cui nella lega non ci sono più squadre con lo “zero” nella casella delle sconfitte. Negli altri match buone conferme ...

Risultati NBA – Sacramento a valanga su Atlanta - ok Boston e Phila : un super Gallinari non basta ai Clippers : I Kings dilagano nella ripresa e non lasciano scampo agli Hawks, sorrisi per Boston e Philadelphia mentre Charlotte cede il passo a Oklahoma Tanto spettacolo ed emozioni a non finire nella notte NBA, piena di colpi di scena e giocate da vedere e rivedere. La scena se la prendono i Sacramento Kings che asfaltano sotto 146 punti Atlanta. Una partita ricca di pathos che vive sull’equilibrio fino all’intervallo lungo, prima che gli ...

NBA - prima sconfitta stagionale per Milwaukee : Boston esplode con 24 triple : I Celtics bombardano da fuori, i Bucks trovano i loro punti sotto canestro. La sfida tra Boston e Milwaukee può essere grossolanamente sintetizzata così, ma le 24 triple , per 72 punti, mandate a ...

NBA risultati : Gallinari fa 27 - ma vince Okc - Boston ringrazia Irving : Ai Clippers non basta il miglior Danilo Gallinari dell'anno, 27 punti, per passare indenni da Oklahoma City, che con un super secondo tempo travolge la squadra di Doc Rivers trascinata da Russell ...

NBA - Kawhi Leonard trascina Toronto - bene Boston - sprofondano gli Houston Rockets : Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 129-112 Imbattuti in casa, i Sixers non sanno vincere lontano da Philadelphia. Lo conferma la trasferta in Canada, dove i Raptors " con un rientrante Kawhi Leonard, ...

NBA - Larry Bird - Magic Johnson e le World Series MLB tra Boston e Los Angeles : Non l'unico nome del mondo NBA ad aver seguito la finalissima MLB. Da LeBron James a Kobe Bryant fino a Steph Curry: le World Series viste dalla NBA Chi dal vivo , al Dodgers Stadium tra gara-3 e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...