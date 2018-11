Nazionale | Tonali è il primo millennial ad essere convocato tra i grandi

calcioweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Il ct dellaRoberto Mancini sta proseguendo sulla stessa linea delle prima convocazioni, una linea decisamente verde: dopo Nicolò Zaniolo, adesso è il turno di Sandrocalciatore nato dopo il 2000 a vestire la maglia azzurra dei “”. Il centrocampista del Brescia appena diciottenne gioca da regista e, oltre a conquistare il posto da titolare, è già uno dei più forti del campionato cadetto. La Serie A finora l’ha vista solo in tv, ma presumibilmente avrà modo di giocarci quanto prima, avendo attirato l’attenzione dei club più importanti del nostro paese. In piùsi porta appresso la scomoda eredità di un certo Andrea Pirlo: l’associazione all’ex numero 21 di Milan e Juventus al momento rimane legata più al ruolo, alla squadra di provenienza e al taglio di capelli. Intanto, in attesa dell’esordio con il ...