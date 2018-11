Nazionale | l' Italia crolla | battuta 5-2 in Germania

Tiro con l’Arco - la Nazionale italiana torna al lavoro : previsto un raduno a Formia dal 19 al 30 novembre : E’ la seconda volta che gli azzurri si allenano nel Lazio dopo l’esordio di fine ottobre a cui è seguita l’esperienza condivisa con la Nazionale del Tiro a segno La Nazionale dell’arco olimpico torna al lavoro nel mese di novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (Lt). E’ la seconda volta che gli azzurri si allenano nel Lazio dopo l’esordio di fine ottobre a cui è seguita l’esperienza ...

Turismo interNazionale : l’Italia è al 1° posto tra i Paesi dell’area Schengen per presenze extra UE : Si è conclusa l’edizione 2018 del World Travel Market di Londra, dove Enit-Agenzia Nazionale del Turismo è intervenuta insieme a 16 regioni più Roma Capitale, 1500 operatori e con lo stand più esteso e più frequentato di tutta la manifestazione, il lancio della Virtual Reality e un evento all’interno della London National Gallery con visita guidata alla straordinaria mostra dedicata a Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, alla presenza del ...

Verena Erlacher - la calciatrice italiana morta a 19 anni : ha giocato in Nazionale : Verena Erlacher è morta a 19 anni. calciatrice italiana, centrocampista offensiva del Sudtirol Damen, era originaria di Lagundo, vicino Merano. Ha indossato la maglia della Nazionale azzurra...

L’allarme del Fondo Monetario InterNazionale : “In Europa forte rischio contagio dall’Italia” : Secondo il Fondo Monetario Internazionale le tensioni sui titoli di Stato italiani sono per ora contenute ma permane una "consistente incertezza e il contagio da future tensioni potrebbe essere notevole, soprattutto per le economie con i fondamentali macroeconomici più deboli e uno spazio fiscale limitato".Continua a leggere

Nazionale italiana - Tonali verso la convocazione di Mancini. Balotelli out : L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio di venerdì, quando il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per la Nazionale italiana in vista del doppio impegno tra Nations League , sabato 17 ...

La Grande boxe interNazionale torna in Italia grazie a Matchroom Boxing - Dazn e Opi Since 82 : Matchroom Boxing, Dazn e Opi Since 82 insieme per riportare la Grande boxe internazionale in Italia. Matchroom Boxing Italy avrà l’obiettivo di rilanciare la boxe per una nuova generazione di appassionati degli sport da combattimento Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della boxe in Italia, e Dazn, il servizio internazionale di streaming in diretta e ...

Ginnastica - Trofeo InterNazionale Combs La Ville : l’Italia si prepara - le juniores convocate per il collegiale : Dopo i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi lo scorso sabato a Doha, la Polvere di Magnesio torna subito in pedana. Nel weekend del 10-11 novembre, infatti, si disputerà il consueto Trofeo Internazionale di Combs La Ville (Francia) riservato alle juniores. L’Italia parteciperà all’evento come da tradizione e proprio oggi è incominciato un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento: al PalAlgeco ...

Miss Wheelchair Italia - il primo concorso Nazionale di bellezza per donne disabili in carrozzina : “Scardiniamo i pregiudizi” : Per la prima volta in Italia ci sarà un concorso nazionale di bellezza dedicato a donne con disabilità che vivono in carrozzina. Gli obiettivi dei promotori sono scardinare il pregiudizio, superare l’ampio sistema di resistenze sociali e le visioni stereotipate che colpiscono ancora oggi troppe donne disabili. “Da circa tre anni organizziamo sfilate di moda, adesso siamo riuscite ad arrivare a realizzare un evento di questa portata, dove le ...

Rugby - debutto stagionale per la Nazionale italiana femminile : Test Match con la Scozia domani a Calvisano : Nessun cambio nel XV annunciato dal ct Di Giandomenico per la “prima” di stagione che segna anche il debutto di Manuela Furlan con i gradi di capitani di Italdonne debutto stagionale, domani alle 13.45 a Calvisano, per la Nazionale italiana femminile di Andrea Di Giandomenico che sul prato del “PataStadium” di Calvisano ospita la Scozia nel primo dei due Test-Match autunnali che vedranno protagoniste le Azzurre. Dopo la sfida alle ...

NBA – La Nazionale Italiana di Rugby ospite sul parquet dei Chicago Bulls! [GALLERY] : La Nazionale Italiana Rugby è stata ospite dei Chicago Bulls nella notte di Halloween: gli azzurri hanno calcato il parquet dello United Center per poi assistere alla sfida contro i Nuggets Notte di Halloween da ricordare per la Nazionale Italiana Rugby, ospite (insieme alla Nazionale Irlandese) dei Chicago Bulls in vista della sfida contro i Nuggets. La Nazionale, in raduno a Chicago in preparazione del test-match di sabato contro ...

Rugby – La Nazionale italiana in visita ai Blackhawks e sul parquet con i Bulls : L’ItalRugby alla scoperta dello sport USA: visita ai Blackhawks e sul parquet con i Bulls Giornata libera da impegni sul campo e palestra per la Nazionale italiana Rugby che sfrutterà le prossime ore per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista della seconda parte della settimana che prevede una nuova seduta di allenamento giovedì, il consueto Captain’s Run del venerdì e, infine, la sfida all’Irlanda nella giornata di sabato ...

Maltempo - l’Italia è senza un servizio meteo Nazionale civile. Dopo vent’anni di rimandi nascerà (forse) nel 2019 : L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere un servizio meteorologico nazionale civile. Tutti lo aspettano da sempre e chi governa lo ha messo in cantiere da venti anni, ma dal 1998 al 2017 si è andati avanti a colpi di rimandi continui. Ora, mentre si contano i danni della forte ondata di Maltempo, all’orizzonte si intravedono i segni di novità positive. L’agenzia pubblica Italiameteo, la cui creazione era prevista nella legge ...

Italia-Cina : ambasciatore Ruiyu Li - crescita tecnologica rende cruciale rafforzamento cooperazione interNazionale : Roma, 30 ott 17:33 - , Agenzia Nova, - La forte crescita tecnologica che sta caratterizzando l'economia mondiale e trasformando rapidamente il settore industriale rende assolutamente... , Res,