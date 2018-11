Napoli | vittoria da pallanuoto a Genova | quando meteo e buon senso non vanno di pari

Inter-Barcellona - i nerazzurri si giocano il secondo posto. Il Napoli ci prova : la vittoria sul Psg a 2 - 93 su Sisal Matchpoint : L’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League per tentare il miracolo con il Barcellona. A San Siro la banda Spalletti ha vinto le ultime 5 gare e nelle ultime 3 è riuscita persino a non prendere gol. Certo, avere la meglio sul Barça è sempre difficile, ma i nerazzurri hanno le carte in regola per tentare l’impresa. Gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria ai catalani, a 2.01, per il successo interista si sale ...

Napoli - vittoria nel segno di Mertens : e ora è il Psg che deve aver paura : Straripante Napoli. Tris Mertens, Insigne e Milik lo riportano a -3 dalla Juve in attesa della sfida Champions al Psg. Dries ha rafforzato la sua presenza nella storia del Napoli, la squadra in...

Napoli - a Udine senza Insigne. Ancelotti : ''Bisogna ripartire con una vittoria'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della trasferta del Napoli sul campo dell'Udinese. Dica, Ancelotti: le sue scelte saranno condizionate dagli impegni successivi contro Psg e Roma? 'No ...

Napoli - Hamsik : 'Con il Liverpool vittoria fantastica - conosciamo il Psg' : Non sarà un match con qualche sorpresa, il PSG ha dei calciatori che tutto il mondo conosce. Però adesso penso alla nazionale e alle due partite che dovremo affrontare'

Pagelle/ Napoli Sassuolo (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Ospina salva la vittoria (Serie A) : Le Pagelle di Napoli Sassuolo (2-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo nell'ottava giornata di Serie A. I partenopei si impongono sui neroverdi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Napoli - è la vittoria di Ancelotti : ?squadra intercambiabile e multiruolo : In questa vittoria c'è molto più di due gol e tre punti. Ci sono risposte importanti per i mesi in cui il Napoli tenterà di avvicinarsi alla Juve e difendere il primato in...

Napoli - Sassuolo 2 a 0. Ancelotti : «Vittoria importante. Dovevamo chiuderla prima» : ' E' sicuramente tra i più forti difensori al mondo - ammette Ancelotti - Ma anche lui riposerà. Il turnover interesserà tutta la rosa. Magari quando sarà squalificato, visto che con l'ammonizione di ...

Ounas e Insigne firmano vittoria - Napoli secondo dietro la Juve : La squadra di Ancelotti batte 2-0 il Sassuolo e rimane nella scia della Juve a sei punti di distanza. Decidono

Napoli - adesso nulla è impossibile : perché è la vittoria di Ancelotti : Insigne. All'ultimo respiro. Il Napoli batte il Liverpool e vola al primo posto nel girone Champions. Sembrava impossibile, invece è bellissimo il miracolo di gioco e...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Allegri : Vittoria su Napoli?Piedi a terra : ANSA, - ROMA, 30 SET - "Molto soddisfatto, nonostante qualche imprecisione da perfezionare. Piedi per terra che non è nemmeno ottobre :-, #finoallafine". Così, in un tweet pubblicato sul proprio ...

Quando il gioco si fa duro - Cristiano Ronaldo inizia a giocare : vittoria della Juve e +6 sul Napoli “marchiato” CR7 : Cristiano Ronaldo fondamentale nella vittoria sul Napoli, la Juventus con CR7 sta partendo sempre avanti sulle avversarie per 1-0 Cristiano Ronaldo è partito in sordina in questa sua nuova esperienza italiana. inizialmente si è parlato tanto della sua astinenza dal gol in maglia Juventus, poi i gol sono arrivati, ma ancora le prestazioni non erano certo quelle del miglior calciatore al mondo. Probabilmente CR7 ha appositamente tenuto in ...

Juventus - Bonucci : 'Il Napoli è l'anti Juve - unico risultato la vittoria' : Juventus-Napoli, ci risiamo. Ci sono ancora loro a lottare per lo scudetto, dopo l'appassionante testa a testa dello scorso anno. La gara dello Stadium avrebbe potuto cambiare le sorti del campionato, ...

Napoli - è la vittoria di Ancelotti : il leader calmo ha battuto i fantasmi : Il vigore del Napoli a Torino, con una convincente vittoria che attenua le perplessità post Belgrado, e le ansie della Juve, scacciate soltanto nel finale a Frosinone: il grande duello...