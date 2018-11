Napoli torna in piazza per Alex | tremila tamponi per trovare il donatore giusto

Stasera torna Radio Napolista - si parlerà di Napoli-Psg : Alle 20.30 su Radio Shamal torna Radio Napolista, torna l’appuntamento del giovedì su Radio Shamal. La trasmissione inizierà alle 20.30, si parlerà del post Napoli-Psg, della Champions, del prossimo impegno in campionato in casa del Genoa. In studio, Mario Colella, Massimiliano Gallo, Giuseppe Parente. Regia di Giulio Romolo. Chi vuole potrà interagire in filo diretto con la trasmissione, chiamando al numero di telefono ...

Napoli - torna a casa Futuro Remoto. Da oggi a Città della Scienza : ... a margine dell'inaugurazione di Futuro Remoto 2018 a Città della Scienza. Siciliano, che ha preso parte al convegno di apertura intitolato 'Tre generazioni diverse si confrontano sugli aspetti più ...

Napoli - Verdi pronto a tornare : ANSA, - Napoli, 8 NOV - "Ancelotti può pescare 11 nomi anche da una bolla di vetro e il gioco resta di alto livello, questo è importante e bellissimo e tutti ci impegniamo al massimo perché continui". ...

Porto di Napoli - la Ue sblocca i fondi : tornano oltre cento milioni : Prolungamento della diga foranea, nuovi accessi stradali e ferroviari, bonifica dei fondali, una rete fognaria più estesa ed efficiente. Ritornano a disposizione del Porto di Napoli 111 milioni di ...

Inter-Barcellona e Napoli-Psg : 5 errori da non fare pensando di essere tornati grandi : Inter-Barcellona a San Siro e Napoli-Psg al San Paolo. Ore 21. Due stadi pieni, incassi record, 5,8 milioni quello dell'Inter che sbriciola ogni primato italiano, e grandi ascolti in televisione. ...

Napoli-Psg - Cavani torna al San Paolo. Triplette - poker e una Coppa : la sua storia in azzurro. LE FOTO : Tre anni, 104 gol, otto Triplette, un poker e una Coppa Italia vinta in finale contro la Juve. L'uomo che ha riportato in Champions il Napoli dopo vent'anni e che ha battuto anche Maradona. Metà ...

Edinson Cavani torna al Napoli? Parla l'agente : quando il nuovo matrimonio è possibile : Sono molte le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno indicato un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli. Ma adesso a Parlare è proprio l'agente dell'attaccante, Fernando Guglielmone , che ...

Pioggia a Napoli e torna la paura : 'Piazza Bagnoli completamente allagata' : Poche ore di Pioggia intensa e la paura è tornata in città. A Bagnoli, nella piazza centrale del quartiere, il forte acquazzone di questa mattina ha trasformato la carreggiata in una enorme piscina. ...

Napoli - torna di moda Cavani? "Interesse fa piacere - ma per ora non ci penso" : C'è voglia di crederci. Soprattutto dopo l'apertura fatta da Aurelio De Laurentiis a proposito di un eventuale ritorno di Edinson Cavani. Questione di soldi, ovviamente. Se l'attaccante del Psg ...

Napoli - Cavani : 'Che emozione tornare al San Paolo' : ROMA - Cavani ha vinto il Golden Foot 2018. L'attaccante uruguayano del Psg ha raccontato l'emozione per il premio ricevuto a Montecarlo, ma anche quelle di un ritorno imminente al San Paolo. Da ...

Cavani si appresta a tornare al San Paolo da avversario : “l’interesse del Napoli fa piacere” : Edinson Cavani corteggiato da diverse sessioni di mercato dal Napoli del patron De Laurentiis, la querelle non è affatto conclusa Edinson Cavani ieri sera è stato premiato con il Golden Foot 2018. Il campione del Psg, a margine della premiazione, ha parlato anche delle voci di mercato e del suo ritorno a Napoli da avversario nella prossima gara di Champions League: “Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. tornare ...

Un Posto Al Sole - trame 5-10/11 : Viola torna a Napoli : Nelle puntate della soap opera 'Un Posto al Sole' il pubblico deve fare i conti con nuovi cambiamenti [VIDEO] dei protagonisti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni rivelano che Viola si appresta a tornare nella citta' di Napoli dove viene invitata dai suoi familiari per una festa a sorpresa. Raffaele, insieme alla sua famiglia, ha organizzato una sorpresa per il piccolo Antonio e dunque arriva Viola insieme ad Eugenio ed al figlio. Durante ...

Flop a Napoli. Ora Woodcock vuole tornare a Potenza : Il presunto ritorno del pm Henry John Woodcock a Potenza nelle vesti di procuratore aggiunto, per ora, è solo un'indiscrezione giornalistica. Il curriculum del 51enne magistrato non pare infatti compatibile con un incarico direttivo. Al netto dell'anzianità di servizio forse non ancora sufficiente e fatta la tara agli altrettanti "Flop processuali", ciò che emerge dalla sua "scheda" al vaglio del Csm è l'identikit di un inquirente con buone ...

Il sogno di Cavani : tornare a Napoli - : Nella recente sfida di Champions League al Parco dei Principi, Cavani non ha lesinato messaggi d'amore all'indirizzo del suo amato Napoli. Tanti i selfie con chi, a Napoli, l'ha sempre stimato e amato.