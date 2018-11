Napoli | donna coperta di formiche al Don Bosco | scatta denuncia

Napoli - donna intubata ricoperta da formiche in ospedale : Napoli , 10 nov., askanews, - Una donna intubata e impossibilitata a lasciare il letto di ospedale sommersa dalle formiche : è quanto denunciato dal consigliere regionale dei Verdi e componente della ...

Orrore in un ospedale di Napoli - donna intubata ricoperta di formiche : il video shock pubblicato sui social : Il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli ha denunciato sulla propria pagina Facebook un gravissimo episodio accaduto a Napoli : una donna intubata ricoperta di formiche all’ ospedale San Giovanni Bosco della città partenopea. Il video postato da Borrelli sta facendo il giro del web e ha causato Orrore e indignazione. Le immagini sarebbero state girate da alcuni cittadini. “Paziente di colore ricoperta di ...

Napoli - donna intubata in ospedale coperta dalle formiche a letto : Orrore al San Giovanni Bosco di Napoli . Una donna intubata è stata sommersa dalle formiche su un lettino dell' ospedale . La denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania che ha diffuso sulla sua pagina Facebook un video ricevuto da alcuni cittadini. "Dopo la nostra denuncia, il direttore Sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di medicina dell' ospedale per la bonifica e la pulizia dove, ...

