Muore nella notte in ospedale l' onorevole Raffaele Baldassarre

Il dramma di Tel : sopravvissuto alla strage di Las Vegas - Muore nella sparatoria in California : Telemachus Orfanos, ventisette anni, è una delle dodici vittime del Borderline Bar and Grill di Thousand Oaks, in California. Un anno fa si trovava al concerto di musica country a Las Vegas quando un uomo sparò sulla folla uccidendo 58 persone. La madre: “Non voglio preghiere né pensieri, voglio il controllo delle armi”.Continua a leggere

Viveva rinchiuso in casa. Psichiatra lo convince a uscire. Lui lo fa ma Muore (nella notte del Bataclan) : Un giovane trentenne soffre da anni di agorafobia. Non esce mai di casa, perché ha paura di andare in luoghi a lui non familiari, con le crisi di panico che lo bloccano, impedendogli di condurre una vita normale. In cura da uno Psichiatra, finalmente riesce a vincere le sue paure e si unisce a un gruppo di amici, per bere un drink in un locale. Per un incredibile schwerzo del destino ha scelto il giorno sbagliato. Quella sera di tre anni fa, ...

Tragico incidente nella galleria di Laives - una persona Muore tra le lamiere della sua auto : Tragedia questa mattina nella galleria di Laives. Alle 6.40 un camion ed un'automobile si sono scontrate frontalmente e, nell'incidente, una persona, rimasta intrappolata all'interno della macchina, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. Una seconda persona ha riportato ferite medie ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto il medico d'urgenza, i vigili del fuoco di Laives e Bronzolo ed i Carabinieri.

Elezioni Usa : Gracie - 82 anni - vota per la prima volta nella sua vita e Muore dopo qualche ora : La storia di Gracie Lou Phillips, una anziana del Texas di 82 anni morta dopo aver votato per la prima volta nelle Elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gravemente malata, ha chiesto di uscire dall’ospedale perché desiderava votare. L’hanno fotografata sorridente dopo il voto e dopo qualche ora è morta circondata dai suoi figli.Continua a leggere

Elezioni Usa - vota per la prima volta nella sua vita e Muore il giorno dopo : Non voleva che la politica entrasse in famiglia. Ma alla fine, con orgoglio e con una grande forza di volontà, Gracie ha voluto dire la sua. Anche se è stata l'ultima cosa fatta.

India - Muore durante un tentativo di aborto : il fidanzato getta il corpo nella foresta : Un uomo è stato arrestato settimane dopo il ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata. La donna era stata trovata in una foresta in India il 18 settembre scorso. Sarebbe stata lui, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ad aver nascosto il cadavere.--Il 18 settembre scorso il corpo ormai senza vita di una donna è stato trovato abbandonato in una foresta nella zona di Muzaffarnagar, città dell’India che si trova nello Stato dell’Uttar ...

Donna cade dalla bicicletta in un cimitero e Muore congelata nella notte : Il corpo senza vita di una Donna di 53 anni, Jacqueline Parsons, è stato scoperto da un uomo che passeggiava con il cane a Hull, nel nord della Gran Bretagna. L'autopsia ha rivelato che è morta per ...

Muore la ragazza travolta da un'auto nella notte di Halloween : Si è spenta a Cisanello Michela Sotgia, la studente di Pisa di 19 anni che è stata investita da un'auto insieme a due amici

Santa Marinella : kytesurfer sbatte la testa sugli scogli - sviene e Muore : Domenico Minafra, commercialista romano di 60 anni è morto oggi pomeriggio mentre praticava kytesurf a Santa Marinella. L'incidente è successo verso le 16,30 in una spiaggia tra Santa Marinella e la ...

Muore travolto dal crollo del tetto nella sua casa a Monfalcone : L'uomo, classe 1952, è stato trovato dalla moglie verso ora di pranzo. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Mamma di 40 anni Muore incastrata nella saracinesca del garage : 'La testa si è incastrata' : 'Hai mai provato ad attaccarti al cancello mentre si alza?'. Sono state le ultime parole di Heidi Chalkley, quarantenne inglese, prima di morire incastrata proprio nel cancello del garage sotto gli ...

Torre del Greco - Muore dopo garza dimenticata nella ferita : indagati 17 sanitari - : Per i familiari di Rosa Dabene, 67 anni di Torre del Greco , Napoli, , quella garza è stata dimenticata da chi ha effettuato l'operazione, provocando la morte della donna. Per l'Asl invece si trattava ...

Incidente nella metro di New York : Muore 48enne del Bronx : Un tragico errore si è trasformato in una morte assurda. Protagonista della triste storia un uomo di 48 anni di New York. Come ogni giorno si era recato nella metropolitana della Grande mela per andare a lavoro, ma mentre si trovava sulle scale mobili è successo l’impensabile. Il quarantottenne è morto strangolato dalla sua stessa camicia, rimasta incastrata proprio scale mobili della metropolitana. Teatro dell’assurda morte: la fermata ...

Modella 21enne Muore nella notte - è giallo : aveva perso la madre da pochi mesi : La Modella nordirlandese Mairead O'Neill è morta nella notte a Belfast . La ventunenne aveva perso la madre da soli 10 mesi. 'Non sappiamo esattamente cosa è successo - ha dichiarato Cathy Martin, ...