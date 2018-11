Muore mentre dorme accanto al suo compagno | Viviana aveva 43 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 10 novembre 2018) C’è dolore ma anche tanto sgomento in questi giorni ad Arsego. La comunità in provincia di Padova ancora non ci crede cheTosato, 43, non c’è più. È morta all’improvviso la scorsa notte nella sua abitazione di Cavino nel Padovano. Era conosciutissima ‘Vivi’, perché come riporta Il Mattino di Padova, era la contitolare dell’Ortofrutticola Tosato Genesio edi Arsego. Il suo cuore ha smesso di battere nel cuore della notte, intorno alle 3, l’ora in cui si alzava per andare con il fratello al mercato coperto di Padova per rifornirsi di merce per il negozio di via Roma. Al suo fianco c’era il, che ha sentito solo due respiri profondi e ha dato subito l’allarme, ma all’arrivo del personale sanitario non c’era più nulla da fare. Il cuore dinon ha più ripreso a battere. Eppurestava bene. Nonmai dato alcun segno di sofferenza. Quindi la ...