Morto il cercatore di funghi disperso | nessuna notizia dell’altro

(Di sabato 10 novembre 2018) E’ stato trovatoildida ieri nei boschi di Cairo Montenotte (Savona). Il cadavere è stato scoperto dai soccorritori in località Montenotte Inferiore, vicino al parco dell’ Adelasia. La vittima è Giuseppe Riulfi, 78 anni, viveva a Piana Crixia (Savona). Per il medico legale la morte è dovuta a cause naturali, un infarto, magari causato dalla paura di essersi perso e da ipotermia. Riulfi ieri alle 12,30 aveva telefonato a familiari e soccorritori dicendo di essersi perso e di non stare bene, ma non dando indicazioni utili per capire dove si trovasse. Poi il cellulare si era spento. Nelle ricerche sono stati impegnati vigili del fuoco, carabinieri con i cani, soccorso alpino, volontari. Sono in corso, invece, le ricerche di un fungaiolo spezzino del quale non si hanno piu’ notizie da giovedi’ sera: Vito Rotondo, 38 anni, e’ ...