Morti per fuggire a posto di blocco

Sondrio : due coniugi Morti per monossido di carbonio : Due coniugi di Tresivio (Sondrio) sono morti oggi in una baita in quota ad Aprica (Sondrio), uccisi probabilmente dal monossido sprigionato da un impianto mal funzionante all’interno della casa. Il recupero dei corpi e’ stato effettuato con l’aiuto degli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Indagano i carabinieri. Sotto sequestro l’impianto. L'articolo Sondrio: due coniugi morti ...

Fuggono per evitare il posto di blocco dei carabinieri - Morti in un incidente due 19enni : Tragedia nel Bolognese alle 4.30 del mattino quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell'Industria a San Giorgio di Piano, nel ...

Giordania - 11 Morti e 4mila evacuati per le inondazioni improvvise. Turisti in fuga dall’antica città di Petra : Almeno 11 persone sono morte in Giordania, per le inondazioni improvvise dovute alle forti piogge che hanno colpito l’antica città desertica di Petra. Il governo di Amman ha reso noto di aver provveduto all’evacuazione di circa 4mila persone – tra cui molti Turisti – che erano rimaste bloccate dalle inondazioni. La polizia sta tra gli altri continuando a cercare le due sorelline che hanno perso padre e sorella ...

Maltempo in Giordania : Morti - dispersi e 4000 turisti in fuga dal sito archeologico di Petra : Gran parte della Giordania è stata colpita da una violenta ondata di Maltempo. Una vera bomba d'acqua, che si è accanita soprattutto sulla regione di Petra, ha provocato anche vittime e feriti nel Paese. Circa quattromila turisti sono stati fatti allontanare dal noto sito archeologico appena in tempo.Continua a leggere

Eccezionale ondata di maltempo in Giordania : 7 Morti - 5 dispersi e migliaia di turisti evacuati dal sito archeologico di Petra [VIDEO] : Forte ondata di maltempo in Giordania: al momento il bilancio fornito dalle autorità è di 7 morti e 5 dispersi, mentre sono stati migliaia i turisti evacuati dal sito archeologico di Petra. Le piogge torrenziali hanno colpito l’area solo due settimane dopo che 21 persone (soprattutto bambini) sono morte annegate a causa delle alluvioni. Ieri la protezione civile giordana ha evacuato 3.762 turisti stranieri a Petra, uno dei siti turistici ...

La Biblioteca dei Morti - la Lucisano Media Group al lavoro sulla la trilogia di Glenn Cooper per la tv : Poteva diventare una saga cinematografica, ma La Biblioteca dei Morti è invece destinata al mercato televisivo. Ad annunciare la realizzazione di una serie tv tratta dalla trilogia (anche se in realtà i libri sono quattro) di Glenn Cooper è la Lucisano Media Group.La casa di produzione italiana sarà infatti dietro la realizzazione di una serie tv che porterà sul piccolo schermo le avventure del detective dell'Fbi Will Piper e della ...

I tanti toni del Napoli - che ci davano per Morti e siamo vivi : Un laboratorio di martedì sera Il martedì sera teniamo a Venezia un laboratorio di scrittura, va da sé che per me il Napoli dovrebbe giocare sempre di mercoledì, ma vallo a spiegare a chi fa i calendari, a chi gestisce i diritti tv, a tutti quelli che invece sono impegnati di mercoledì sera, perciò mi metto il cuore in pace già molti giorni prima. Napoli-Psg sarà una non guardata reale, a tutti gli effetti. Mi preparo. Gli studenti del ...

Sanità : 11.000 Morti l’anno per polmoniti - ancora poca conoscenza del vaccino : La polmonite è ancora oggi la prima causa di morte per malattie infettive nei Paesi Occidentali 4 e provoca solo in Italia oltre 11.000 morti l’anno, più di tre volte quelle causate da incidenti stradali e più di 17 quelle dovute all’influenza. Eppure, solo 1 persona su 3 pensa che la prevenzione della polmonite passi attraverso la vaccinazione, nonostante negli ultimi anni (2015-2017) siano aumentate sia la conoscenza del vaccino contro la ...

Sparatoria in un locale per universitari : Morti e feriti : Un uomo è entrato in un bar a Thousand Oaks, California, e ha aperto il fuoco. Il suo cadavere è stato poi ritrovato sulla...

Milioni di Morti a causa dei superbatteri. Le scioccanti previsioni degli esperti : ... previsioni shock Sono stati già ribattezzati 'superbatteri' e stando a quanto sostenuto dagli esperti potrebbero essere in grado di uccidere 2,4 Milioni di persone in tutto il mondo man mano che ...

Callejon : «Ci davano per Morti - invece è tutto aperto» : L’intervista a Sky José Maria Callejon intervistato a Sky al termine di Napoli-Psg: «Penso che il risutlato sia giusto, nel primo tempo loro hanno fatto davvero bene. Nella ripresa noi siamo venuti fuori, oggi era importante non perdere, e ce l’abbiamo fatta. Ora ci giochiamo la qualificazione». Il fallo ce ha portato al rigore: «Bisognava pareggiare, io sono andato sulla palla di Insigne, ci ho creduto. È andata bene». Le ...

Super batteri - allarme in Italia per la resistenza agli antibiotici : 10 mila Morti ogni anno : In Europa, ogni anno, 33mila persone perdono la vita a causa di infezioni provocate dai cosiddetti "Superbatteri", dei particolari agenti patogeni resistenti agli antibiotici. E un terzo di queste ...

Morti per maltempo - domani i funerali a Palermo : Abusivismo sotto accusa per la strage causata dai nubifragi nel Palermitano. Aperta un'inchiesta sulla morte delle nove persone annegate in una villetta a Casteldaccia, invasa da un fiume ingrossato ...