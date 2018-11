Morte psicogenica | scoperta la malattia letale senza sintomi | tre settimane e

Nessuna voglia di vivere : ecco la "Morte psicogenica" : Uno choc psicologico che traumatizza le persone. Nessuna reazione o capacità di combattere. Nessuna voglia di vivere. Solo apatia. Fino al decesso. È la "morte psicogenica", un fine vita che arriva senza una malattia manifesta, ma che porta al decesso in tre settimane semplicemente perché non si ha più Nessuna voglia di andare avanti.La "morte psicogenica" colpisce quelle persone che, dopo uno choc, non riescono a reagire e si lasciano andare. ...