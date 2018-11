Morte Gabriele | Procura sequestra l' area | fascicolo aperto per omicidio colposo

Gabriele Cirilli piange la Morte della mamma Augusta : Lutto in casa Gabriele Cirilli, a pochi giorni dal suo ritorno a Tale e Quale Show come 4° giudice. Il comico ha pianto la mamma Augusta, deceduta all'età di 83 anni il 6 novembre nell'ospedale di Sulmona.Ieri pomeriggio i funerali, nella chiesa di San Francesco di Paolo, con Gabriele inevitabilmente provato. Era molto forte il legame con la 'sora Augusta', non a caso spesso protagonista di alcuni suoi monologhi.prosegui la ...