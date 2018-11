Morta l' ex campionessa Marianna Pepe Aperta un' inchiesta

Sport in lutto : trovata Morta Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del tiro a segno : Sport italiano in lutto: la ex campionessa azzurra del tiro a segno, Marianna Pepe, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Aveva 39 anni. Stando a quanto si è appreso, sul suo decesso, le cui cause sono ancora da chiarire, le autorità hanno già aperto un’inchiesta. È morta nei giorni scorsi Marianna, caporalmaggiore dell’Esercito ed ex pluricampionessa di carabina. La notizia della sua scomparsa è ...

Morta Mandy Blank - la campionessa mondiale di body building trovata senza vita in casa : Mandy Blank , culturista e preparatrice atletica tra le più famose al mondo, è stata trovata Morta in casa. Aveva 42 anni e, oltre ad essersi laureata in passato campionessa mondiale della Federazione internazionale di body building e fitness , IFBB, , era molto famosa ...

Morta Sara Anzanello - era stata campionessa del mondo con l’Italia di volley : È mancata all’affetto dei suoi cari la 38enne Sara Anzanello, Morta a Milano giovedì 25 ottobre. Ex pallavolista professionista, era originaria di San Donà di Piave, cittadina veneta alle porte di Venezia, e aveva militato per gran parte della sua carriera nella AGIL/Asystel, il club di volley di Novara. Di ruolo centrale, per quattordici anni è stata anche parte della nazionale italiana, con cui ha conquistato diverse vittorie, tra cui ...

