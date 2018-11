Morta a 39 anni Marianna Pepe | ex campionessa azzurra del tiro a segno

Lgbt - Morta a 83 anni Mariasilvia Spolato : è stata la prima italiana a fare coming out : Nel 1972 è stata la prima donna in Italia a fare coming out. Poi Mariasilvia Spolato ha perso tutto: la compagna, il lavoro e i legami familiari. È finita per strada come senzatetto e per molti anni ha vagato per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da leggere. È morta nei giorni scorsi a 83 anni, in una casa di riposo nel capoluogo del Trentino-Alto Adige. Mariasilvia, laureata con 110 e lode, è stata docente ...

Morta Verena Erlacher - promessa del calcio donne : aveva 19 anni : Morta a 19 anni Verena Erlacher . Calciatrice italiana, centrocampista offensiva del Sudtirol Damen, era originaria di Lagundo, vicino Merano. Ha indossato la maglia della Nazionale azzurra nelle ...

Calcio femminile in lutto : è Morta la calciatrice Verena Erlacher - aveva solo 19 anni : Verena Erlacher è morta a 19 anni, ancora sconosciute le cause del decesso della giovanissima calciatrice Verena Erlacher, centrocampista offensiva italiana nata a Lagundo, è morta oggi. La calciatrice protagonista con la Nazionale Azzurra Under 16 e 17 qualche anno fa e attualmente con il club altoatesino del Uterland Damen, è deceduta per cause sconosciute. A comunicare la notizia della morte della 19enne il suo club.L'articolo Calcio ...

Legionella - Morta una donna di 51 anni : nuova inchiesta della procura di Brescia : Dopo quella che a settembre fu aperta in seguito all'epidemia di polmonite con più di 200 contagiati

Megan Lee - Morta a 15 anni per uno choc anafilattico : due ristoratori condannati : Giustizia per Megan Lee. Era iniziata così la battaglia legale della 15enne britannica morta per un attacco d’asma il primo gennaio 2017. E ora, finalmente, quel momento per Megan Lee è arrivato. A quasi due anni di distanza i giudici della Manchester Crown Court hanno potuto stabilire, forti di prove schiaccianti, che i responsabili della sua morte sono proprio il proprietario del ristorante, il 40enne Mohammed Abdul Kuddus, e il manager 38enne ...

Morta Clotilde Serpi - la nonnina con la passione del computer : aveva appena compiuto 100 anni : La cyber-nonnina Clotilde Serpi si è spenta nel cuore della notte in Sardegna poche ore dopo aver compiuto 100 anni. “Ora che ho compiuto 100 anni posso anche morire. D’altronde era qui che volevo arrivare”, aveva detto durante la festa. L’anziana era famosa per la sua “passione”: scrivere messaggi e appunti al computer.Continua a leggere

Roxana - Morta di overdose a 23 anni. Su FB scriveva : “La vita è un labirinto - ma possiamo uscirne” : La ragazza di origini rumene, in Italia da quando era una bambina, era ospite di una associazione, l’Albero, che si occupa del recupero di persone che hanno avuto a che fare con le droghe. L'hanno trovata senza vita, nella notte tra sabato e domenica, con accanto una siringa.Continua a leggere

Napoli - la maestra Arianna Mele è Morta improvvisamente a 33 anni : Tutti senza parole, scioccati. C’è sgomento e anche tanto dolore per la morte improvvisa di Arianna Mele. Un destino terribile quello di questa giovane insegnante napoletana in servizio presso il 58esimo circolo ‘John Fitzgerald Kennedy’ di Secondigliano-Scampia. Aveva solo 33 anni ‘la maestra Arianna’ e tutta la vita davanti. Pochi giorni fa, come riporta il quotidiano Il Mattino, aveva scelto un completo bianco per la seduta della ...

Arianna - la maestra di 33 anni Morta nel sonno : di Cristina Cennamo Per la seduta della sua seconda laurea, appena pochi giorni fa, aveva scelto un completo bianco. Candido, hanno commentato le amiche che la stanno piangendo esterrefatti, come gli ...

Morta a 33 anni l’attivista ucraina Kateryna Handziuk : E’ Morta la nota attivista anticorruzione in Ucrania. Kateryna Handziuk è deceduta a tre mesi da un attacco con l’acido

Alivia aveva 9 anni. È Morta per salvare i suoi due fratellini : Sacrifica la propria vita per provare a salvare quella dei due fratellini. Alivia, 9 anni, è oggi il simbolo di una lotta ai drammi stradali. Un’eroina che gli USA ricordano e omaggiano. Un gesto incosciente alla guida, un sorpasso frutto di frustrazione ingiustificate alla guida, ha stravolto la vita di una famiglia, ponendo fine a quella di una dolce bambina di soli 9 anni, Alivia. Il tutto è avvenuto negli Stati Uniti, a Rochester – ...