Monte dei Paschi | l' utile sale a 379 milioni Per cessione piattaforma It tratta solo con

E Monte dei Paschi accantona 550 milioni : Milano - Anche il Monte dei Paschi è chiamato a contribuire con un obolo di 550 milioni al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, ovvero il paracadute da aprire in caso di nuove crisi del credito.

A Montescudo e Monte Colombo si festeggia l'autunno agricolo con la 'Fiera dei Sapori' : A partire dalle ore 14.00, in Piazza San Martino di Tours a Monte Colombo, apriranno gli stands gastronomici ed inizieranno gli spettacoli musicali con canti popolari tipici della civiltà contadina. ...

Maltempo PieMonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

"I padroni dei cani lavino anche la pipì". Giro di vite in PieMonte : Il Comune di Chivasso , a partire da mercoledì scorso, ha diramato un' ordinanza che prevede che chi ha un cane deve pulire la pipì fatta per strada dal suo animale. Il padrone, infatti, deve munirsi ...

Coding : le esperienze dei giovani studenti del primo ciclo di Vasto - San Salvo e Monteodorisio " Cupello : Non si tratta di ragionare per moduli prestabiliti, ma c'è una creatività di fondo che può essere applicata a diverse discipline, anche umanistiche e che serve anche alla scienza". Ospite della ...

Francesco Monte e Giulia Salemi nel mirino dei fan di Elia : “Finti” : Francesco Monte e Giulia Salemi attaccati dai fan di Elia Fongaro Francesco Monte e Giulia Salemi sono al centro di una nuova polemica. Questa volta sono finiti nel mirino dei fan di Elia Fongaro dopo la lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip. Finalmente i concorrenti stanno cominciando ad esporsi e a prendere delle posizioni, senza timore della critica del pubblico da casa. Francesco non tollera più Elia. Il suo modo di fare, di ...

Monte Tovo in centinaia alla benedizione dei ceri - Le foto

Controlli straordinari dei Carabinieri a San Benedetto del Tronto e Montefiore Dell'Aso : un arresto e due denunce : Il sistematico piano di Controlli e servizi preventivi messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, ha portato i militari a concludere, in poche ore, diverse operazioni di ...

"Persone estranee sui binari" : si blocca la circolazione dei treni Trenord tra Lombardia e PieMonte : L'azienda dei trasporti ha avuto segnalazione di presenze non autorizzate tra Trecate e Magenta, stop ai treni della linea S6

Grande Fratello Vip – Quanto guadagnano i concorrenti? Da Francesco Monte a Lory Del Santo : i cachet (esagerati) dei gieffini : I cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip fanno indignare l’Italia: ecco Quanto guadagnano i gieffini della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi Ogni occasione è buona per scatenare la polemica sui cachet esagerati dei concorrenti dei reality. Dopo che l’anno scorso al Grande Fratello Vip a percepire il compenso più alto di tutti era stato Cristiano Malgioglio (con circa 25 mila euro a settimana), nella ...

Incendio camion Monteco - Curto : "Massima attenzione sul nuovo appalto dei rifiuti" : ... o deprecabili amnesie, costituiscano le precondizioni per l'ingresso in tale servizio pubblico locale a rilevanza economica di settori inquinati e inquinanti del mondo delle imprese". "Non so dire "...

Giulia Salemi/ In lacrime per la separazione dei genitori - la placa Francesco Monte (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi racconta a Martina Hamdy la separazione dei suoi genitori. Un evento che le ha portato molte sofferenze. A placare il suo pianto Francesco Monte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:10:00 GMT)