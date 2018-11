Monchi | non solo Roma | il ds è consulente anche per il San Fernando

Fiorentina-Roma - Monchi duro sul rigore assegnato ai viola : “perchè dobbiamo stare zitti? Non c’era!” : Dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma, divampano le polemiche per il rigore assegnato ai viola: le parole del ds della Roma Monchi Il ds della Roma Monchi ha parlato nel post partita del rigore assegnato alla Fiorentina durante la sfida di questo pomeriggio contro i giallorossi. Il match, che è finito in pareggio, ha visto nel suo svolgimento giudicare dall’arbitro un episodio dubbio, che il dirigente sportivo ha commentato a Sky ...

Fiorentina-Roma - Monchi non ci sta : 'Chiediamo il rispetto degli arbitri - il rigore mi fa arrabbiare' : Dopo il pareggio contro il Napoli, la Roma non riesce ad andare oltre all'1-1 anche contro la Fiorentina. Al Franchi i giallorossi, autori di una buona partita, soffrono lo svantaggio del primo tempo, ...

Braida : 'Monchi al Barcellona? Non ho notizie certe' : ... ' Posso dire che ha grande credibilità ed è molto rispettato in Spagna e all'interno del mondo blaugrana, ma sul fatto che possa essere il prossimo ds del Barca non ho notizie certe'.

“Monchi tornerà al Siviglia - ma non da direttore sportivo” : Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi, è certo del ritorno al Siviglia dell’attuale dirigente della Roma Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi ai tempi del Siviglia, ha parlato dell’attuale dirigente della Roma ai microfoni di Radio Marca. “È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il Siviglia, per me è più di un amico: è un fratello. Quando ha lasciato il club avevo paura”. Gómez ha proseguito parlando di ...

Roma - Monchi : 'Mercato sbagliato? Presto per dirlo. Di Francesco non è in discussione - abbiamo fiducia in lui' : "Dopo la gara di Madrid mi sono assunto ogni responsabilità perché io sono la persona che risponde dei risultati davanti a tutti " ha detto Monchi ai microfoni di Sky Sport -, dunque sono il primo ...

#Roma - Monchi : 'Di Francesco non rischia' : Il ds della Roma Monchi è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Bologna: 'Giocatori a testa bassa? Non è facile restare normali dopo un inizio di stagione così, ma penso che la squadra abbia capito. Dobbiamo essere convinti che ...

AlissOlsen salva la Roma dalla goleada. È colpa di Monchi - non paghi DiFra : Perché se sei costretto a mandare in campo un ragazzino e traslocare un virtuoso del ruolo di centrale come il campione del mondo vuol dire che sei nei guai seri. E soprattutto, vuol dire che chi ti ...

Monchi : «Via dalla Roma? Ho una clausola - ma non penso al futuro» : Il direttore sportivo della Roma ha risposto alle domande sulle indiscrezioni che lo vedrebbero vicino ad un ritorno in Spagna, al Barcellona. L'articolo Monchi: «Via dalla Roma? Ho una clausola, ma non penso al futuro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Monchi : “resto nella Capitale - non penso di tornare in Spagna” : La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l’occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona. L’ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: “Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, ...

Monchi : Non penso a tornare in Spagna : ANSA, - ROMA, 19 SET - La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l'occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio ...

Roma - Monchi : 'Vendere non è un male. Malcom? Fatto il possibile' : Sono questi i miei due obiettivi", parole chiare quelle rilasciate dal dirigente spagnolo in un'intervista a Sport Illustrated registrata lo scorso 30 agosto. "Per quanto tempo si andrà avanti così? ...

Roma - Monchi : 'Decido io se esonerare l'allenatore. Cessioni? Non un male se...' : 'Anche dopo 16 mesi posso confermare che è stata la scelta giusta per me', ha dichiarato in una lunga intervista per Sport Illustrated . Nel podcast, del 30 agosto, andato in onda nella rubrica ...

Roma - il ds Monchi ed i programmi del club : “vendere non è un male - le decisioni le prendo io” : Il ds della Roma Monchi ha parlato della sua gestione del club giallorosso sotto il profilo del calciomercato Il ds della Roma Monchi, ha rilasciato una lunga intervista a Sports Illustrated, all’interno della quale ha parlato del suo ruolo in giallorosso. Il ds ha svelato il proprio apporto alla causa in casa Roma: “Ho pensato che la Roma fosse il club che, tra i tanti che mi hanno cercato, mi offrisse la possibilità di essere ...