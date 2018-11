Modica e Frigintini | impegni proibitivi con Real Sr e Caltagirone

corrierediragusa

: Calcio. Il Frigintini Città di Modica dà il benservito a Carlo Sella con effetto immediato - radiortm : Calcio. Il Frigintini Città di Modica dà il benservito a Carlo Sella con effetto immediato - radiortm : Calcio, Promozione. Si è messo al lavoro il nuovo allenatore del Frigintini Città di Modica -

(Di sabato 10 novembre 2018) Duccio Gennaro Turno durissimo per. L'avvento dei due nuovi tecnici in panchina non poteva essere più difficoltoso. Ilospita al 'Barone ilSiracusa, secondo in ...