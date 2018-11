Milan | nessun contatto per Sensi | ma Leonardo

Spray al peperoncino al concerto di Achille Lauro - fuggi fuggi tra il pubblico di Milano : nessun ferito : Secondo i carabinieri si è trattato di un rapinatore che si è coperto la fuga. In ospedale il ragazzo vittima dello scippo della catenina: è stato centrato dal getto urticante

Maltempo : crolla parte soffitto a Politecnico Milano - nessun ferito : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Paura tra gli studenti del Politecnico di Milano, nel pomeriggio di oggi. Il Maltempo, con il forte vento e la pioggia caduta incessante sulla città, ha provocato il crollo di una porzione di controsoffitto dell’aula Lm 1 del padiglione B15, mentre era in corso lo svolg

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Milan - Rodriguez : 'Nessun problema con Gattuso - ci troviamo bene con lui. Ora mostriamo di essere forti' : Lo sa bene anche Ricardo Rodriguez , che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra rossonera. Obiettivi precisi per il terzino: "Siamo tutti arrabbiati " ha detto il difensore ...

Conte - il fratello fa chiarezza : "Col Chelsea nessun vincolo. Milan e Real? Zero contatti" : Il futuro di Antonio Conte tiene sempre più banco. Gli ultimi spifferi lo spingono verso Madrid, ma dalla sua sponda arriva una brusca frenata. 'Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con ...

Milano - 'tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Milan - Higuain : 'Possiamo vincere il derby - non siamo inferiori a nessuno' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

Incendio a Milano - ancora fumi e cattivo odore ma nessun pericolo : Desta ancora preoccupazione, a Milano, lo strascico dell' Incendio che tre giorni fa ha distrutto un capannone industriale dove erano stoccate tonnellate di rifiuti, i cui fumi continuano a ...

Incendio a Milano - odore di bruciato in tutta la città. L’Arpa rassicura : nessun rischio per la salute : Ancora una discarica abusiva a Milano. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, hanno sequestrato un capannone a Cornaredo, nell’hinterland Nord-Ovest, dove sono stai trovati 1.200 metri cubi di rifiuti speciali stoccati abusivamente. A far scattare le indagini sono stati gli abitanti della zona insospettiti dal continuo via vai di camion. Cos...

Milano "scoperta" di notte : nessun controllo dall'1 alle 5 : Una decisione che stride con i recenti fatti di cronaca nera, in particolare di violenze sessuali in strada, ma non solo, tradotto: violenza sessuali sui taxi abusivi e nelle abitazioni di anziane ad ...

Milano «scoperta» di notte : nessun controllo dall'1 alle 5 : il rimpallo di responsabilità tra Prefettura, Questura e Comune che siedono al tavolo. Una decisione che stride con i recenti fatti di cronaca nera, in particolare di violenze sessuali in strada, ma non solo , tradotto: violenza sessuali sui taxi abusivi e nelle abitazioni di anziane ad opera di sconosciuti, ai danni delle donne e ...