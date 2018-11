Milan | l’arrivo di Paquetà blocca un altro acquisto sudamericano | Leonardo con le mani

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone : l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Leonardo ed il mercato del Milan : l’arrivo di un attaccante e la rosa “corta” : Leonardo ed il suo Milan cercano di risalire dopo un inizio non certo fantastico in questa annata, la zona Champions non è però lontana Leonardo preso d’assalto nelle ultime settimane, è stato costretto a rispondere a diverse domande ed illazioni sul suo Milan. Dopo aver negato la possibilità di un suo ritorno in panchina e l’ipotesi di esonero di Gattuso, Leonardo ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, di mercato ed ...

Milan - Paquetà felice per l’arrivo in Italia : “Sono entusiasta - ma prima voglio un trofeo col Flamengo” : Il rosso e il nero sono sempre stati i suoi colori e lo continueranno ad essere tra un paio di mesi, quando a cambiare sarà lo stemma sfoggiato sul petto. Non ci sono più dubbi sull’ormai imminente sbarco di Lucas Paquetà al Milan. Nel frattempo il giovane talento brasiliano ha rilasciato poche parole al sito Coluna do Flamengo, manifestando la propria felicità: “Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ...

Milan - con l’arrivo di Paquetà spazio alle cessioni : ecco i calciatori con le valigie in mano : Paquetà al Milan, affare praticamente fatto per il mese di gennaio, il calciatore animerà il calciomercato rossonero: cessioni in vista? Leonardo ha annunciato oggi l’accordo col Flamengo per l’arrivo di Paquetà al Milan nel mese di gennaio. Si tratta di un calciatore che può fare la mezzala a centrocampo, ma anche l’esterno del tridente oppure il trequartista puro, insomma, un calciatore che darà molte soluzioni a ...

Milan : tifosi entusiasti per l'arrivo di Paquetà e della sexy fidanzata Maria

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Paquetá : tutti i dettagli dell’operazione : Leonardo ha piazzato il primo colpo del prossimo mercato invernale, il direttore dell’area tecnico del Milan ha chiuso per Lucas Paquetà Primo colpo del Milan in vista del prossimo mercato invernale, Leonardo infatti ha messo le mani su Lucas Paquetà (clicca qui per sapere chi è), battendo la difficile concorrenza di Barcellona e Psg. LaPresse/EFE Il direttore dell’area tecnica del club rossonero ha trovato l’accordo con ...