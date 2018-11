Milan-Juventus | Allegri ' Dobbiamo chiudere le partite'

Milan-Juventus - Allegri su Ronaldo - Bonucci e Matuidi : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...

Juventus - Allegri non si fida del Milan : “stanno molto bene - Higuain sarà più che avvelenato” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus, puntando l’attenzione su Higuain “Mercoledì non è stato capito il momento della partita, ci siamo fatti prendere dall’emotività dopo l’1-1. Forse perché il pareggio poteva sembrare un’ingiustizia, ma comunque in quei momenti devi essere più lucido“. Spada/LaPresse L’allenatore della Juventus, ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri : 'Mandzukic potrebbe giocare. Matuidi? Non riesco a farlo a riposare' : Noi abbiamo Cristiano Ronaldo che è il miglior centravanti al mondo, anche se non gioca da centravanti. Dobbiamo sfruttare lui e tutti gli altri al meglio". 12:13 10 nov Cosa dirà a Bonucci visto ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : 'Higuain avvelenato? Farà una partita da ex. Mandzukic potrebbe giocare' : Lui uno degli attaccanti più forti del mondo". 12:04 10 nov Vista l'incapacità di chiudere le partite, in settimana si fa più un lavoro mentale o tecnico? Rispetto alla vittorie fatte, i numeri ...

Milan-Juventus : Allegri sceglie Mandzukic - Gattuso recupera Higuain : Milan-Juventus- Mancano poco più di 24 ore alla super sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Brutte notizie in casa Milan: Gattuso dovrà rinunciare a Musacchio per i prossimi due mesi, infortunio che andrà ad aggiungersi a quelli di Biglia, out 4 mesi, e Caldara, fuori 3 mesi. Tuttavia il tecnico rossonero, salvo clamorosi […] L'articolo Milan-Juventus: Allegri sceglie Mandzukic, Gattuso recupera Higuain proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan-Juventus - probabili formazioni : Gattuso senza 3 titolari - ma Higuain ci sarà : Manca un solo giorno all’attesissimo big match della dodicesima giornata di campionato tra Milan e Juventus. Le due grandi del calcio italiano scenderanno in campo nel posticipo domenicale delle 20,30. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Di seguito, le ultime novità riguardanti gli schieramenti delle due squadre. formazioni Milan-Juve: le scelte di Gattuso e Allegri MILAN – ...

Sacchi e Lippi “giocano” Milan-Juventus : idee difformi sulla gara di San Siro : Arrigo Sacchi e Marcello Lippi sono stati protagonisti di diversi scontri tra Milan e Juventus, domani a San Siro chi vincerà? Arrigo Sacchi e Marcello Lippi sono due allenatori che ne hanno visti tanti di scontri tra Milan e Juventus. Quello di domani potrebbe essere molto bello, ricco di storie all’interno della gara come il ritorno di Bonucci a San Siro oppure la prima gara da ex di Higuain contro la Juventus. Ma ciò che conta ...

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Milan-Juventus : i tifosi bianconeri protestano per il caro biglietti : Gli Ultras della Juventus protestano contro il caro biglietti per Milan–Juventus, big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni polemici, firmati dai Drughi: ”75 buone ragioni per non vedere la partita coi piccioni” e ”Milan-Juve, alzi prezzi a più non posso e metti a posto i conti in rosso”, si legge. Le tifoserie organizzate della Juventus avevano già ...

Milan-Juventus - record d’incasso per il club rossonero : 4 - 9 milioni : Previsto un incasso senza precedenti per la grande sfida di domenica sera. Saranno 200 i paesi collegati in tutto il mondo per seguire la partita. L'articolo Milan-Juventus, record d’incasso per il club rossonero: 4,9 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Juventus - San Siro quasi sold out : record d'incasso per i rossoneri : MILANO - La sfida contro la Juventus garantisce il record d'incasso al Milan . Nella settimana in cui l 'Inter ha sbriciolato ogni primato ai botteghini, 5.9 milioni di euro contro il Barcellona,, i ...

Milan - Zapata pensa già alla Juventus : “sarebbe bello vincere con un gol di Higuain. CR7? Devastante” : Il difensore del Milan ha parlato del big match contro la Juventus, sottolineando come sarebbe esaltante battere i bianconeri con un gol di Higuain “La Juventus è una squadra forte, ha giocatori devastanti, è una squadra completa. E’ motivante giocare queste partite, bisogna essere coraggiosi“. Spada/LaPresse Così il difensore del Milan, Cristian Zapata, in merito al big match di domenica sera a San Siro contro i ...