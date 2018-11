Milan | Ibrahimovic allontana Wenger | “È più facile che torni io”

Ibrahimovic : "Wenger al Milan? Più probabile che torni io..." : La suggestione si fa sempre più pista concreta. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere vicino ad un ritorno in rossonero. A confermarlo proprio lo svedese, in un'intervista rilasciata all' Equipe con una ...

Ibrahimovic infiamma i tifosi rossoneri : “Wenger al Milan? Più probabile che arrivi io” : Zlatan Ibrahimovic ha parlato ancora una volta della sua carriera, il futuro potrebbe riservare altre sorprese: i dettagli “Penso che sia più probabile che io torni al Milan piuttosto che vedere Arsene Wenger su quella panchina: non ce lo vedo proprio ad intraprendere questa sfida. Per quanto mi riguarda ho avuto molte richieste dall’Europa, ma ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, voglio andare in un club dove posso fare la ...

Calciomercato Milan – Ibrahimovic fa luce sul suo futuro : “niente prestito - i Galaxy sanno cosa vogliono” : Zlatan Ibrahimovic, più volte accostato al Milan, fa chiarezza in merito al suo futuro: lo svedese non vede alcun ‘prestito’ nel suo futuro Nonostante i suoi 37 anni, Zlatan Ibrahimovic continua ad essere uno dei giocatori più desiderati sul fronte Calciomercato. Negli ultimi giorni, lo svedese è stato accostato a più riprese al Milan, come rinforzo per il mercato di gennaio. In quello che sarebbe un gradito ritorno, Ibra ...

Calciomercato Milan - non solo Ibrahimovic : c’è un altro nome clamoroso sul taccuino di Leonardo : Calciomercato Milan, Leonardo alle prese con diverse piste per l’attacco rossonero che verrà puntellato nella sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, si fa un gran parlare dell’ipotesi Ibrahimovic per la sessione di gennaio, ma occhio ad un altro nome che sta circolando in queste ore attorno al club rossonero. Si tratta di una altro ex illustre che sta ritrovando un ottimo stato di forma, stiamo parlando del ...

Contatti tra Milan e Ibrahimovic per il mercato di gennaio : Lui ha nostalgia d'Europa, specialmente d'Italia: la MLS è un mondo che non gli appartiene. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, soprattutto la compagna Helena: proprio lei, infatti, ...

Milan-Ibrahimovic - ecco perché si può fare : tutti i dettagli di una clamorosa operazione : Leonardo ha valutato la sostenibilità dell’affare, ottenendo riscontri positivi che potrebbero far partire la trattativa Ibrahimovic nelle prossime settimane Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, il matrimonio si può fare. Prende sempre più corpo l’operazione rossonera per riportare in Italia l’attaccante svedese, che già nelle ultime settimane ha lanciato segnali di gradimento ad un ritorno in Europa dopo l’esperienza in ...

CorSport Ibrahimovic chiama - il Milan rilette : c'è un solo dubbio : Calciomercato Milan, riflessioni in corso sul ritorno di Ibrahimovic Come riferisce il Corriere dello Sport , il Dt Leonardo e Mino Raiola dialogano costantemente. C'è il rinnovo di Giacomo ...