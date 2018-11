Milan | Gattuso | ' Juve di un altro pianeta Higuain se la deve godere'

Milan : Gattuso - Higuain stringe i denti : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 10 NOV - Gonzalo Higuain sta stringendo i denti per giocare contro la Juventus e Rino Gattuso lo esorta ad affrontare con tranquillità la sua ex squadra. "Per il carattere ...

Milan - Gattuso : 'Noi anche sfortunati - ma niente alibi. Higuain stia tranquillo' : Una gara importante per Rino Gattuso e il suo Milan, che contro la Juventus cerca l'impresa e il salto di qualità decisivo per spiccare il volo. 'Da sette anni i bianconeri vincono in Italia, sono di ...

Milan-Juventus : Allegri sceglie Mandzukic - Gattuso recupera Higuain : Milan-Juventus- Mancano poco più di 24 ore alla super sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Brutte notizie in casa Milan: Gattuso dovrà rinunciare a Musacchio per i prossimi due mesi, infortunio che andrà ad aggiungersi a quelli di Biglia, out 4 mesi, e Caldara, fuori 3 mesi. Tuttavia il tecnico rossonero, salvo clamorosi […] L'articolo Milan-Juventus: Allegri sceglie Mandzukic, Gattuso recupera Higuain proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan-Juve - la sentenza di Lippi : “Gattuso bravo allenatore - Allegri tra i migliori al mondo” : Per quanto la differenza attuale, sia di classifica che di valori tecnici, sia particolarmente spiccata, la partita tra Milan e Juventus non è mai una partita qualunque. Per l’occasione, l’ex tecnico dei bianconeri Marcello Lippi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, partendo dalla sconfitta della Juve in Champions contro il Manchester United: “Ha indicato una strada che comincia per C, diciamo la casualità… La ...

Milan-Juventus - probabili formazioni : Gattuso senza 3 titolari - ma Higuain ci sarà : Manca un solo giorno all’attesissimo big match della dodicesima giornata di campionato tra Milan e Juventus. Le due grandi del calcio italiano scenderanno in campo nel posticipo domenicale delle 20,30. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Di seguito, le ultime novità riguardanti gli schieramenti delle due squadre. formazioni Milan-Juve: le scelte di Gattuso e Allegri MILAN – ...

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Milan - altra tegola per Gattuso : lesione al crociato per Musacchio : ROMA - Ancora guai in casa Milan : al rientro dalla trasferta di Europa League a Siviglia , Gattuso deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili ai quali si è aggiunto anche Mateo Musacchio .

Milan - Gattuso fa la conta e spera in Higuain : Calhanoglu e Bonaventura a rischio : Rino Gattuso fa la conta sui 'sopravvissuti' di Siviglia. Il Milan è in piena emergenza in vista di domenica contro la Juventus. A Milanello è una corsa contro il tempo per recuperare Higuain, assente ...

PAGELLE/ Betis-Milan - 1-1 - : i voti. Setien e Gattuso appena sufficienti - Europa League gruppo F - - IlSussidiario.net : PAGELLE Betis Milan: i voti della partita di Europa League valida per la 4giornata , giovedì 8 novembre, , i giudizi sul match dei rossoneri.

Milan-Juventus - allarme infortuni per Gattuso : Higuain in forse - out Cutrone? : Milan-Juventus- Suona l’allarme infortuni in casa Milan dopo il match di ieri sera contro il Betis. Un buon pareggio che consente ai rossoneri di tenere viva la speranza qualificazione, ma che priverà Gattuso di diversi giocatori in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus. Out Musacchio: il centrale argentino, uscito in barella […] L'articolo Milan-Juventus, allarme infortuni per Gattuso: Higuain in forse, out ...

Milan - Gattuso fa la conta in vista della Juventus : ecco chi potrebbe recuperare : Milan, Gattuso fa la conta in vista della gara di domenica sera contro la Juventus a San Siro: infermeria pienissima per i rossoneri Il Milan sta ingranando le marce alte in questa fase della stagione, con tre vittorie consecutive in campionato ed un pari accettabile ieri in casa del Betis in Europa League. Tutto ciò sta avvenendo nonostante una rosa falcidiata dagli infortuni, con la sfortuna che perseguita Gattuso, il quale anche ieri è ...

Betis-Milan - Rodriguez manda un messaggio a Gattuso : Nella ripresa siamo usciti fuori - le sue parole a 'Sky Sport' - Posizione? Per me è uguale giocare in una difesa a tre o a quattro. Voglio sempre giocare, voglio fare il meglio per la squadra. ...

Betis-Milan - Gattuso : “C’è amarezza. Volevamo fare risultato” : Betis-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio raccolto in Europa League sul campo del Betis: “C’è un po’ di amarezza. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà col palleggio, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande partita […] L'articolo Betis-Milan, Gattuso: “C’è ...