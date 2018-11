Milan | Biglia fuori quattro mesi | Leonardo ha già individuato il sostituto per gennaio

Calciomercato Milan - Biglia ko : 3 nomi per il sostituto [FOTO] : 1/5 Biglia Spada/LaPresse ...

Lazio ai sedicesimi - pesante stop per Biglia in casa Milan : La quarta giornata del Gruppo H d’Europa League consacra la Lazio. I biancocelesti superano il Marsiglia e si qualificano per

Milan - Biglia operato al polpaccio : out per quattro mesi : Lucas Biglia non tornerà in campo prima di marzo. Brutto colpo per il Milan, visto che il regista argentino, infortunatosi mercoledì scorso in allenamento, ha rimediato 'una lesione della giunzione ...

Milan - Biglia fuori 4 mesi dopo l'operazione al polpaccio : Lucas Biglia non rientrerà in campo prima di marzo. La brutta notizia per il Milan arriva dopo l'operazione del centrocampista argentino che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso. «...

Biglia operato dopo l'infortunio al polpaccio. Tegola per il Milan - rimarrà fuori 4 mesi : Una brutta notizia per il Milan . l'infortunio subito nel corso dell'allenamento di mercoledì scorso costa caro a Lucas Biglia . L'argentino si è infatti procurato una "lesione della giunzione ...

Calciomercato Milan : con Biglia out 4 mesi - Paredes è indispensabile : Calciomercato Milan, l’infortunio di Lucas Biglia impone al Milan un innesto a centrocampo: Leonardo al lavoro per accontentare Gattuso Calciomercato Milan – “L’infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l’allenamento, ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal Professor ...

Infortunio Biglia - il comunicato del Milan “svela” i lunghi tempi di recupero : Infortunio Biglia, i tempi di recupero dal problema fisico occorso all’argentino sono davvero lunghi: tutti i dettagli Infortunio Biglia, il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato in merito al calciatore argentino, costretto ad un lungo stop. “L’Infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l’allenamento, ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello ...

Milan : Biglia - si teme un lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...

Serie A Milan - altra tegola : lungo stop per Biglia : MilanO - Il nuovo infortunio di Lucas Biglia è più grave del previsto. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato "la lesione del ...

Serie A Milan - tegola Biglia : lungo stop per l'argentino : MilanO - Sembra più grave del previsto l'infortunio del rossonero Lucas Biglia . La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato "la ...

Milan - Biglia starà fuori due mesi : più grave del previsto il problema a un polpaccio : Arrivano cattive notizie per Gennaro Gattuso da Lucas Biglia. Dopo il riacutizzarsi del problema al polpaccio destro, il regista argentino del Milan si è sottoposto agli esami strumentali che hanno ...

Milan - le ultime sulle condizioni di Biglia : ecco l’esito degli esami strumentali : Il giocatore rossonero ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, verrà ricontrollato tra quindici giorni Brutte notizie per il Milan, Lucas Biglia si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Un duro colpo per Gattuso, che perderà il proprio centrocampista per almeno un mese ritrovandolo con ogni probabilità dopo la ...

Milan - infortunio Biglia : i dettagli dell’accaduto e le soluzioni per mister Gattuso : L’infortunio di Biglia sta creando non pochi problemi a Gennaro Gattuso, alla ricerca della giusta amalgama per il centrocampo del Milan “Ha avuto una ricaduta su una vecchia cicatrice del polpaccio, sarà lunga”. Rino Gattuso è stato chiaro, l’infortunio di Biglia non è affatto lieve. Averlo visto in stampelle durante Milan-Genoa è stato uno shock per i tifosi rossoneri dopo la bella prova contro la Sampdoria, adesso però i ...

Nel campionato che riscopre i playmaker il Milan spegne per un mese la luce Biglia : Non si vive di solo Ronaldo, Icardi, Higuain o chi dir si voglia. Ci sono playmaker e playmaker. E magari creano la differenza. Ovvero quelli che segnano gol e quelli ti lasciano intuire il fruscio di perfezione negli ingranaggi della squadra. Prendete il Milan: aveva appena ritrovato la bella faccia del giocatore degli equilibri stabili, aveva finalmente capito che acquistare Lucas Briglia non è stato un affare così controproducente come parte ...