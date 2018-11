Migranti | a Lampedusa barca con 13 a bordo | Salvini accusa Malta

Mediterranea : "A Lampedusa 150 Migranti - ma ci sono stati ritardi nei soccorsi" : Giallo sull'approdo di un gommone con 27 persone, fra le quali sei bambini. L'ong: "Da Malta gestione non chiara"

Lampedusa - costruiti e mai aperti i bagni per i Migranti : Li chiese a Renzi il medico dell'isola Pietro Bartolo, quello di "Fuocoammare". Pronti dal luglio 2017 ma da allora nessuno li ha mai potuti usare perché non è mai stato fatto l'appalto per la loro pulizia da parte della Prefettura. Il dottore dei profughi: "Uno spreco...

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a Lampedusa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica

A Lampedusa continuano ad arrivare Migranti - il sindaco : 'Non è cambiato nulla' : Sono principalmente tunisini gli ultimi migranti che arrivano a Lampedusa . Nonostante le imbarcazioni delle ONG non coprano più la tratta nordafrica-Italia meridionale, il numero di barche cha ...

Migranti : Mediterranea - "40 bloccati su cargo a sud di Lampedusa" : Il cargo "Just Fitz III", battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 Migranti tratte in salvo lunedì, è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il cartello promotore della missione della nave "Mare Jonio". "Come stanno? Hanno bisogno di cure urgenti? Chiediamo - afferma - che vengano immediatamente portate nel più vicino porto di ...

Migranti : 70 soccorsi sbarcati a Lampedusa : Lo sbarco nel porto di Lampedusa dei 70 Migranti, di origine eritrea, siriana e ghanese, avvistati ieri sera a circa 18 miglia dalla costa dell'isola dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea, ...

Migranti - barcone in avaria al largo di Lampedusa : Italia interviene dopo il no di Malta : Un barcone di settanta Migranti avvistato venerdì sera dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea in acque maltesi è arrivato a Lampedusa. A salvare i Migranti gli uomini della Guardia Costiera. In un primo momento la Guardia Costiera aveva indicato alla Ong di rivolgersi a La Valletta, che però ha negato il salvataggio.Continua a leggere

Settanta Migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa : Grazie all'intervento della Guardia costiera italiana, e dopo molte ore di incertezza e di pressioni della nave "Mare Jonio" The post Settanta migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa appeared first on Il Post.

Migranti in arrivo a Lampedusa - in 15 dalla Tunisia su un barchino - : Una piccola imbarcazione ha raggiunto l'isola siciliana senza essere intercettata dalle motovedette. A bordo anche minorenni

Lampedusa in marcia per ricordare la strage dei Migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...